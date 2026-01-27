Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел

Извор:
АТВ
27.01.2026
08:01
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је јуче присуствовао званичном билатералном састанку предсједника СНСД-а Милорада Додика и в.д. предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић са предсједником Израела Исаком Херцогом, на којем је исказано дубоко међусобно поштовање између Српске и Израела.
Ковачевић је навео да чињеница да се Херцог Додику обратио са "мој драги пријатељу и пријатељу Државе Израел", уз опаску да Израел никада не заборавља своје пријатеље, говори сасвим довољно.
Он је додао да је лично имао могућност предсједнику Херцогу одговорити на директна питања о односу министра одбране БиХ Хелеза и Сарајева са Техераном, "Муслиманским братством" и Анкаром.
"Ријетко ко у свијету овако дубоко и искрено разумије и спреман је на сваком плану помоћи Републици Српској као Израел, о чему свакако свједочи и програм ове посјете на највишем могућем нивоу", написао је Ковачевић на Иксу.
Ковачевић заједно са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и лидером СНСД-а Милорадом Додиком борави у вишедневној посјети Израелу.
Јуче сам присуствовао званичном билатералном састанку предсједника Додика и Ане Тришић Бабић са предсједником Израела Исаком Херцогом, на којем је исказано дубоко међусобно поштовање између Српске и Израела.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) January 27, 2026
Чињеница да се Херцог Додику обратио са "мој драги пријатељу и… pic.twitter.com/4xEAiBekNH
Република Српска
14 ч2
Република Српска
15 ч10
Република Српска
16 ч4
Република Српска
16 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
14 ч9
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму