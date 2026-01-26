Logo
Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

26.01.2026

18:27

Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"
Фото: АТВ

На Палати Републике у Бањалуци вечерас је, поводом Међународног дана сјећања на жртве Холокауста, приказан број који симболизује 6.000.000 Јевреја који су страдали у Холокаусту.

Испод броја се налази порука "Ми памтимо" која представља учешће у свјетској кампањи сјећања коју је покренуо Свјетски јеврејски конгрес прије неколико година, а циљ је да се сви поклоне жртвама са жељом да се таква страдања једног народа никада више не понове.

Међународни дан сјећања на жртве Холокауста установљен је 1. новембра 2005. године резолуцијом Генералне скупштине УН.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска остаје искрен пријатељ Израела

Овај дан посебно се обиљежава у европским земљама у којима је у Другом свјетском рату живот изгубило 53 милиона људи, међу којима готово 31 милион цивила.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима је живот изгубило 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 дјеце.

Palata Republike

Израел

