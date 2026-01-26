Додик: Република Српска остаје искрен пријатељ Израела

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након састанка са предсједником Израела Исаком Херцогом да српски и јеврејски народ дијеле искуство страдања, али и снагу опстанка и непоколебљиву вољу да сачувају свој идентитет.
"Република Српска остаје искрен пријатељ Израела, заснован на поштовању, истини и солидарности. Таква пријатељства нису пролазна политика, већ трајна веза народа који знају шта значи борити се да остану своји", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је навео да су се он и вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић састали са Херцогом, државником који достојанствено представља народ богате историје и снажног идентитета.
"Разговарали смо о јачању пријатељских односа, међусобном разумијевању и вриједностима које повезују наше народе - слободи, сигурности и праву да сами одлучујемо о својој будућности", нагласио је Додик.
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у вишедневној званичној посјети Израелу, гдје ће имати низ значајних састанака са израелским званичницима.
