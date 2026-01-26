Logo
У паду авиона погинуло седам особа

Извор:

СРНА

26.01.2026

18:06

Коментари:

0
У паду авиона погинуло седам особа
Фото: Pixabay

Седам људи је погинуло, а једна особа је тешко повријеђена када се приватни авион срушио приликом полијетања са аеродрома у Бангору, у америчкој држави Мејн, саопштила је Федерална управа за ваздухопловство.

Авион "бомбардијер челенџер 600", са осам људи, срушио се у вријеме када је област Нова Енглеска и већи дио земље суочен са огромном зимском олујом.

Према извјештају, авион се након пада преврнуо и запалио. За сада није познат идентитет жртава.

Аеродром, удаљен око 300 километара сјеверно од Бостона, затворен је након несреће, јавио је АП. Сњежне падавине су у вријеме несреће биле обилне, као и у многим другим дијеловима САД.

Тагови:

pad aviona

Америка

poginuli

Коментари (0)
