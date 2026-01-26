У паду авиона погинуло седам особа

Извор:
Седам људи је погинуло, а једна особа је тешко повријеђена када се приватни авион срушио приликом полијетања са аеродрома у Бангору, у америчкој држави Мејн, саопштила је Федерална управа за ваздухопловство.
Авион "бомбардијер челенџер 600", са осам људи, срушио се у вријеме када је област Нова Енглеска и већи дио земље суочен са огромном зимском олујом.
Према извјештају, авион се након пада преврнуо и запалио. За сада није познат идентитет жртава.
Аеродром, удаљен око 300 километара сјеверно од Бостона, затворен је након несреће, јавио је АП. Сњежне падавине су у вријеме несреће биле обилне, као и у многим другим дијеловима САД.
