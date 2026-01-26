Logo
Процвјетале висибабе у Новом Граду

Извор:

СРНА

26.01.2026

17:38

Висибаба
Фото: Земаљски музеј

У Новом Граду су процвјетале висибабе, први вјесници прољећа.

Није ријеткост да се висибабе појаве у јануару када дође до раста температура, а ова отпорна биљка понекад цјета и док су температуре у минусу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

Висибаба је вишегодишња биљка која расте из луковице, а у народу је позната као први вијесник прољећа.

Календарски прољеће почиње 20. марта.

