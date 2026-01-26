Процвјетале висибабе у Новом Граду

Извор:
СРНА
26.01.2026
17:38
У Новом Граду су процвјетале висибабе, први вјесници прољећа.
Није ријеткост да се висибабе појаве у јануару када дође до раста температура, а ова отпорна биљка понекад цјета и док су температуре у минусу.
Висибаба је вишегодишња биљка која расте из луковице, а у народу је позната као први вијесник прољећа.
Календарски прољеће почиње 20. марта.
