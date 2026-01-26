Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

Извор:
Рок у којем изборне комисије требају именовати чланове бирачких одбора на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске помјерен је до 30. јануара, саопштено је данас из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.
ЦИК је на данашњој сједници усвојио Инструкцију о измјени и допуни Инструкције о поступку спровођења поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица.
Усвојено је и Упутство о измјени Упутства о роковима изборних активности за одржавање поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Циљ измјена је да се у основним изборним јединицама у којима изборна комисија није у могућности да именује чланове/замјенике чланове бирачког одбора са листе приједлога политичких субјеката омогући политичким субјектима који имају право предлагања да доставе додатну листу приједлога за именовање чланова/замјеника чланова бирачког одбора.
"Рок у којем изборне комисије требају именовати чланове бирачких одбора на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске помјерен до 30. јануара", наведено је из ЦИК-а.
Усвојени акти биће доступни сутра на интернет страници ЦИК-а.
ЦИК БиХ је раније одлучио да 8. фебруара буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
