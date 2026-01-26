Logo
Large banner

Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

Извор:

АТВ

26.01.2026

17:32

Коментари:

0
Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора
Фото: АТВ

Рок у којем изборне комисије требају именовати чланове бирачких одбора на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске помјерен је до 30. јануара, саопштено је данас из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.

ЦИК је на данашњој сједници усвојио Инструкцију о измјени и допуни Инструкције о поступку спровођења поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Усвојено је и Упутство о измјени Упутства о роковима изборних активности за одржавање поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Циљ измјена је да се у основним изборним јединицама у којима изборна комисија није у могућности да именује чланове/замјенике чланове бирачког одбора са листе приједлога политичких субјеката омогући политичким субјектима који имају право предлагања да доставе додатну листу приједлога за именовање чланова/замјеника чланова бирачког одбора.

"Рок у којем изборне комисије требају именовати чланове бирачких одбора на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске помјерен до 30. јануара", наведено је из ЦИК-а.

Усвојени акти биће доступни сутра на интернет страници ЦИК-а.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб добија још више АИ функција

ЦИК БиХ је раније одлучио да 8. фебруара буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора

Република Српска

Мљекари: Протеста ће бити, али без трактора

2 ч

4
камиони из србије блокирали границе

Србија

Од поноћи блокада теретних прелаза и на улазу у Србију

2 ч

0
Водостај Босне у Добоју у порасту

Градови и општине

Водостај Босне у Добоју у порасту

2 ч

0
Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

Остали спортови

Милан Глушац са 23 године обезбиједио националну пензију: Ево колико ће пара добијати

2 ч

0

Више из рубрике

Којић: У БиХ је све крње, неуставно, лажно и фалсификовано

БиХ

Којић: У БиХ је све крње, неуставно, лажно и фалсификовано

4 ч

0
Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta

БиХ

Малићу три године затвора због фотографија Младића и Караџића

4 ч

0
Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

БиХ

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

6 ч

0
Никшић не иде на састанак са Пленковићем

БиХ

Никшић не иде на састанак са Пленковићем

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

19

48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

19

46

Требињски средњошколци чекају нормално гријање

19

44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

19

40

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner