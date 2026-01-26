Logo
Малићу три године затвора због фотографија Младића и Караџића

Извор:

СРНА

26.01.2026

14:53

Коментари:

Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta
Фото: BL-portal

Суд БиХ осудио је Миодрага Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, уз три прста.

Судија Сена Узуновић изјавила је да је изјавама свједока и прикупљаним доказима утврђено да је Малић починио, како је рекла, "кривично дјело изазивања националне, радне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости".

Суд је узео у обзир изјаву Харнеса Сефића у којој наводи да је био узнемирен када је видио фотографије Караџића и Младића.

Као отежавајућу околност Суд је Малићу узео то што је и раније био осуђиван, али не за исто кривично дјело. Као олакшавајућа околност узето је то што је Малић породичан човјек, односно отац једног дјетета.

Малић ће сносити трошкове судског поступка од 100 КМ, што треба да учини 30 дана од дана правоснажности пресуде.

Малић и његов бранилац Милан Петковић нису присуствовали изрицању пресуде.

На ову пресуду дозвољена је жалба Апелационом вијећу Суда БиХ.

Миодраг Малић

Суд БиХ

пресуда

Сена Узуновић

Ратко Младић

Радован Караџић

