Малићу три године затвора због фотографија Младића и Караџића

Суд БиХ осудио је Миодрага Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, уз три прста.
Судија Сена Узуновић изјавила је да је изјавама свједока и прикупљаним доказима утврђено да је Малић починио, како је рекла, "кривично дјело изазивања националне, радне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости".
Суд је узео у обзир изјаву Харнеса Сефића у којој наводи да је био узнемирен када је видио фотографије Караџића и Младића.
Као отежавајућу околност Суд је Малићу узео то што је и раније био осуђиван, али не за исто кривично дјело. Као олакшавајућа околност узето је то што је Малић породичан човјек, односно отац једног дјетета.
Малић ће сносити трошкове судског поступка од 100 КМ, што треба да учини 30 дана од дана правоснажности пресуде.
Малић и његов бранилац Милан Петковић нису присуствовали изрицању пресуде.
На ову пресуду дозвољена је жалба Апелационом вијећу Суда БиХ.
