Никшић не иде на састанак са Пленковићем

Аваз

26.01.2026

11:51

Никшић не иде на састанак са Пленковићем

Иако је било најављен, премијер ФБиХ Нермин Никшић неће ићи у Загреб на састанак с првим човјеком Владе Хрватске Андрејом Пленковићем.

Умјесто Никшића, у Загребу ће боравити делегација Владе ФБиХ у саставу: Тони Краљевић, Ведран Лакић и Андријана Катић.

Како је раније најављено, у Загребу ће боравити и предсједница Федерације Лидија Брадара.

нермин никшић

БиХ

Нермин Никшић завршио у болници

Нермин Никшић

Андреј Пленковић

