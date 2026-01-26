Никшић не иде на састанак са Пленковићем

Извор:
Аваз
26.01.2026
11:51
Иако је било најављен, премијер ФБиХ Нермин Никшић неће ићи у Загреб на састанак с првим човјеком Владе Хрватске Андрејом Пленковићем.
Умјесто Никшића, у Загребу ће боравити делегација Владе ФБиХ у саставу: Тони Краљевић, Ведран Лакић и Андријана Катић.
Како је раније најављено, у Загребу ће боравити и предсједница Федерације Лидија Брадара.
