Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

08.01.2026
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто рекла је да је угрожено функционисање заједничких институција и одржавање избора јер се премијер Федерације БиХ /ФБиХ/ Нермин Никшић на телефонској сједници Фискалног савјета није изјаснио о Глобалном фискалном оквиру за период од 2026. до 2028. године.
Криштова је рекла да неће моћи да буду повећане ни плате запосленима у заједничким институцијама, саопштено је из Кабинета предсједавајуће Савјета министара.
- Тиме су директно угрожене кључне обавезе институција БиХ, укључујући планирано повећање основице за обрачун плата запослених у институцијама БиХ, као и осигуравање средстава за спровођење општих избора- навела је Криштова.
У саопштењу се наводи да се у ранијем периоду више пута покушавала сазвати сједница Фискалног савјета с циљем да се, у складу са законским прописима, испуне све неопходне претпоставке потребне за правовремено усвајање како ентитетских, тако и буџета институција БиХ.
Из Кабинета је наведено да ентитети усвајањем буџета, без Глобалног фискалног оквира, крше процедуру.
- Оваква пракса додатно потврђује селективно поштивање законских прописа, озбиљно нарушавајући фискалну дисциплину и институционални поредак у БиХ - додаје се у саопштењу.
