Logo
Large banner

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

Извор:

СРНА

08.01.2026

17:39

Коментари:

0
Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто рекла је да је угрожено функционисање заједничких институција и одржавање избора јер се премијер Федерације БиХ /ФБиХ/ Нермин Никшић на телефонској сједници Фискалног савјета није изјаснио о Глобалном фискалном оквиру за период од 2026. до 2028. године.

Криштова је рекла да неће моћи да буду повећане ни плате запосленима у заједничким институцијама, саопштено је из Кабинета предсједавајуће Савјета министара.

минеаполис

Свијет

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

- Тиме су директно угрожене кључне обавезе институција БиХ, укључујући планирано повећање основице за обрачун плата запослених у институцијама БиХ, као и осигуравање средстава за спровођење општих избора- навела је Криштова.

У саопштењу се наводи да се у ранијем периоду више пута покушавала сазвати сједница Фискалног савјета с циљем да се, у складу са законским прописима, испуне све неопходне претпоставке потребне за правовремено усвајање како ентитетских, тако и буџета институција БиХ.

Из Кабинета је наведено да ентитети усвајањем буџета, без Глобалног фискалног оквира, крше процедуру.

folksvagen

Свијет

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

- Оваква пракса додатно потврђује селективно поштивање законских прописа, озбиљно нарушавајући фискалну дисциплину и институционални поредак у БиХ - додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Borjana Krišto

Нермин Никшић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Република Српска

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

3 ч

1
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Свијет

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

3 ч

0
РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Друштво

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

3 ч

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Савјети

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

3 ч

0

Више из рубрике

снијег Бањалука

БиХ

На снази наранџасти метеоаларм, сутра се очекују нове падавине

4 ч

0
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

БиХ

ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

4 ч

8
Познати робијаши ове године на улицама БиХ

БиХ

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

5 ч

0
У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

БиХ

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner