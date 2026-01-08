Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

08.01.2026
17:37
Коментари:0
Око 1.000 демонстраната окупило се у Минеаполису дан након што је агент америчке Имиграционе и царинске службе /ИЦЕ/ убио мајку троје дјеце стару 37 година.
Демонстранти су се окупили испред федералне зграде у којој се налази имиграциони суд и узвикивали "срамота" и "убиство" наоружаним и маскираним федералним службеницима, од којих су поједини користили сузавац и бибер-спреј.
Градски и државни званичници одмах су осудили убиство и оцијенили да је оно резултат појачане имиграционе контроле коју је наметнуо предсједник САД Доналд Трамп.
Неидентификовани агент ИЦЕ-а пуцао је и убио америчку држављанку Рене Никол Гуд у локалном стамбеном насељу.
Агент је био међу 2.000 федералних службеника које је Трампова администрација распоредила у подручју Минеаполиса.
Званичници Министарства унутрашњих послова, укључујући министра унутрашњих послова Кристи Ноем, бранили су пуцњаву као самоодбрану и оптужили жену да је покушала да нападне агенте у чину "домаћег тероризма".
Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј, демократа, назвао је ту тврдњу "глупостима" и "бесмислицама" на основу видео-снимака које су направили очевици.
Трамп је објавио на друштвеним мрежама да је жена "прегазила службеника ИЦЕ-а"
