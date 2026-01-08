Logo
Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

08.01.2026

17:37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а
Фото: Tanjug/AP/Tom Baker

Око 1.000 демонстраната окупило се у Минеаполису дан након што је агент америчке Имиграционе и царинске службе /ИЦЕ/ убио мајку троје дјеце стару 37 година.

Демонстранти су се окупили испред федералне зграде у којој се налази имиграциони суд и узвикивали "срамота" и "убиство" наоружаним и маскираним федералним службеницима, од којих су поједини користили сузавац и бибер-спреј.

Градски и државни званичници одмах су осудили убиство и оцијенили да је оно резултат појачане имиграционе контроле коју је наметнуо предсједник САД Доналд Трамп.

Неидентификовани агент ИЦЕ-а пуцао је и убио америчку држављанку Рене Никол Гуд у локалном стамбеном насељу.

Агент је био међу 2.000 федералних службеника које је Трампова администрација распоредила у подручју Минеаполиса.

Званичници Министарства унутрашњих послова, укључујући министра унутрашњих послова Кристи Ноем, бранили су пуцњаву као самоодбрану и оптужили жену да је покушала да нападне агенте у чину "домаћег тероризма".

Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј, демократа, назвао је ту тврдњу "глупостима" и "бесмислицама" на основу видео-снимака које су направили очевици.

Трамп је објавио на друштвеним мрежама да је жена "прегазила службеника ИЦЕ-а"

