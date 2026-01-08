Орбан: Крајње је застрашујуће шта Брисел тражи од нас

Извор:
Агенције
08.01.2026
16:57
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан оштро је критиковао Европску унију, тврдећи да је из Брисела стигао "крајње застрашујући" план који би Мађарску приморао на драстичне социјалне резове како би се финансирала помоћ Украјини.
Према Орбановим тврдњама, Украјина тражи чак 800 милијарди долара од ЕУ у наредних десет година, а терет тог износа пребацује се на државе чланице, укључујући Мађарску.
На сједници мађарске владе, министар за европска питања Јанош Бока представио је извјештај о расподјели тих средстава и могућим изворима финансирања. Орбан је најавио да ће извјештај бити у потпуности објављен јавности, јер "мађарске породице имају право да знају какав им се план у Бриселу жели наметнути".
Према Орбану, предвиђене мјере укључују укидање 13. и 14. пензије (додатне исплате пензионерима), Постепено укидање породичних давања, Увођење прогресивног пореза на доходак, што би додатно оптеретило пореске обвезнике.
"Резултат је крајње застрашујући", поручио је Орбан на друштвеним мрежама, наглашавајући да би тим новцем Мађарска могла финансирати пензије наредних 40 година или породична давања чак 60 година.
"Све то како би се имало чиме платити украјинске режијске трошкове. Е, то је оно на шта ми, Мађари, не пристајемо", додао је премијер.
Орбан је ситуацију описао као "бриселски указ" и позвао грађане да на предстојећим парламентарним изборима у априлу 2026. године бирају између "бриселског пута" и "пута мира". Ова критика долази у контексту дугогодишњих тензија између Мађарске и ЕУ, посебно око помоћи Украјини, миграција и владавине права, гдје Будимпешта често блокира заједничке одлуке.
Иако ЕУ није службено потврдила такве специфичне захтјеве према Мађарској, а нема независних извора који потврђују директну везу између финансирања Украјине и резова социјалних давања у појединим земљама, Орбанова влада користи ову тему за јачање домаће подршке уочи избора. Стручњаци истичу да се ради о дијелу шире дебате о финансирању Украјине, гдје се разматрају заједнички зајмови и доприноси чланица.
Мађарска остаје један од најгласнијих критичара даље помоћи Кијеву, а Орбан редовно истиче потребу за "миром" умјесто ескалације сукоба. Ова епизода додатно продубљује јаз између Будимпеште и Брисела у тренутку када се ЕУ суочава са изазовима око буџета и подршке Украјини.
БиХ
1 ч1
Бања Лука
1 ч4
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
56 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму