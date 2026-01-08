Logo
Тинејџери бјежали од полиције, па се закуцали у ограду: Потресни снимци са мјеста несреће

Телеграф

08.01.2026

Тинејџери се закуцали у ограду
Фото: Facebook/Screenshot

Тринаестогодишњи дјечаци су тешко повријеђени када су се током полицијске потере у Литгоу преврнули у аутомобилу који су, тврди се, претходно украли.

Двојица тинејџера су превезена у болницу "Вестмид" у Сиднеју у стабилном стању, са повредама поткољеница, преломима костију и посјекотинама, саопштила је полиција.

Снијег

БиХ

На снази наранџасти метеоаларм, сутра се очекују нове падавине

Спасиоци исјекли кров аутомобила

Потјера је услиједила након што је пријављено да су двојица осумњичених провалила у кућу и украла аутомобил.

Полиција је покушала да заустави возило на аутопуту Грејт Вестерн, а четвороточкаш је наводно достигао брзину од 50 до 60 км/х изнад ограничења пре него што се закуцао у ограду једне куће.

Службе за хитне случајеве морале су да одсјеку кров аутомобила како би извукле тинејџере.

Ламин Јамал

Фудбал

Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

"Малољетнички криминал велика брига"

Аутопут Грејт Вестерн био је затворен неколико сати због инцидента, саопштено је.

Командант Западног региона Ендру Холанд рекао је да полиција још није испитала тинејџере, додајући да је "малољетнички криминал велика брига".

OHR-100925

БиХ

ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

Истрагу води Тим за критичне инциденте из Централно-западног полицијског округа, а надгледају је Команда за професионалне стандарде и Комисија за понашање у спровођењу закона.

Аустралија

tinejdžeri

Крађа

