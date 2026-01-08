Тинејџери бјежали од полиције, па се закуцали у ограду: Потресни снимци са мјеста несреће

Извор:
Тринаестогодишњи дјечаци су тешко повријеђени када су се током полицијске потере у Литгоу преврнули у аутомобилу који су, тврди се, претходно украли.
Двојица тинејџера су превезена у болницу "Вестмид" у Сиднеју у стабилном стању, са повредама поткољеница, преломима костију и посјекотинама, саопштила је полиција.
Потјера је услиједила након што је пријављено да су двојица осумњичених провалила у кућу и украла аутомобил.
Полиција је покушала да заустави возило на аутопуту Грејт Вестерн, а четвороточкаш је наводно достигао брзину од 50 до 60 км/х изнад ограничења пре него што се закуцао у ограду једне куће.
Службе за хитне случајеве морале су да одсјеку кров аутомобила како би извукле тинејџере.
"Малољетнички криминал велика брига"
Аутопут Грејт Вестерн био је затворен неколико сати због инцидента, саопштено је.
Командант Западног региона Ендру Холанд рекао је да полиција још није испитала тинејџере, додајући да је "малољетнички криминал велика брига".
Истрагу води Тим за критичне инциденте из Централно-западног полицијског округа, а надгледају је Команда за професионалне стандарде и Комисија за понашање у спровођењу закона.
