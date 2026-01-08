Затварају се школе због снијега

Извор:
СРНА
08.01.2026
16:04
Коментари:0
Њемачка се спрема за обилне сњежне падавине овог викенда, због чега се затварају школе, а владајућа Хришћанско-демократска странка отказала је свој први конгрес у овој години.
Њемачка метеоролошка служба прогнозирала је да ће земљу током ноћи захватити снажна мећава, посебно у источном и централном дијелу земље, као и између сјеверних градова Бремена и Хамбурга.
Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи
У прогнози се очекивани временски услови описују као екстремни, те ће у појединим дијеловима Њемачке већ сутра пасти 20 центиметара снијега, пренијела је агенција ДПА.
Метеоролози наводе да би надолазећа комбинација вјетра и снијега могла да изазове хаос и доведе до озбиљних поремећаја у саобраћају.
