Затварају се школе због снијега

Извор:

СРНА

08.01.2026

16:04

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Њемачка се спрема за обилне сњежне падавине овог викенда, због чега се затварају школе, а владајућа Хришћанско-демократска странка отказала је свој први конгрес у овој години.

Њемачка метеоролошка служба прогнозирала је да ће земљу током ноћи захватити снажна мећава, посебно у источном и централном дијелу земље, као и између сјеверних градова Бремена и Хамбурга.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи

У прогнози се очекивани временски услови описују као екстремни, те ће у појединим дијеловима Њемачке већ сутра пасти 20 центиметара снијега, пренијела је агенција ДПА.

Метеоролози наводе да би надолазећа комбинација вјетра и снијега могла да изазове хаос и доведе до озбиљних поремећаја у саобраћају.

Коментари (0)
