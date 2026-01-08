Logo
Large banner

"Европа и Данска заказале, Гренланд је кључан за САД"

Извор:

СРНА

08.01.2026

15:17

Коментари:

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду
Фото: Tanjug/AP/Pool/Jim Watson

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс рекао је да је Гренланд "кључан" за одбрану САД и свијета и да Европа и Данска "нису добро урадиле посао" у обезбјеђивању тог подручја.

Венс је за "Фокс њуз" рекао да не само да нису довољно уложили у одбрану Гренланда, већ се нису ни ангажовали у аргументацији предсједника Доналда Трампа о том питању.

Из Бијеле куће саопштено је јуче да амерички званичници "активно" разговарају о потенцијалној понуди за куповину Гренланда - полуаутономне данске територије, дан након што је из Вашингтона речено да војна акција за његово припајање САД остаје опција.

Данска, чланица НАТО-а, упозорила је да би то значило крај тог савеза, подсјећа Би-би-си, преноси Срна.

mark rute

Свијет

Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

И Гренланд и Данска су више пута нагласили да острво није на продају.

Упркос томе што је најрјеђе насељена територија, положај Гренланда између Сјеверне Америке и Арктика чини га добрим мјестом за системе раног упозоравања у случају ракетних напада и за праћење бродова у региону.

Посљедњих година повећано је интересовање и за природне ресурсе Гренланда - укључујући ријетке земне минерале, уранијум и гвожђе - којима је све лакше приступити како се лед топи због климатских промјена.

Научници вјерују да би Гренланд могао да има и значајне резерве нафте и гаса.

Подијели:

Тагови:

Џеј Ди Венс

Grenland

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

Емисије

Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

41 мин

0
Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Хроника

Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

2 ч

0
Познати робијаши ове године на улицама БиХ

БиХ

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ухапшен мушкарац који је претукао полицајца док је био са малољетним дјететом

2 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

Свијет

Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

2 ч

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

5 ч

0
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Свијет

Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

17

39

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner