"Европа и Данска заказале, Гренланд је кључан за САД"

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс рекао је да је Гренланд "кључан" за одбрану САД и свијета и да Европа и Данска "нису добро урадиле посао" у обезбјеђивању тог подручја.
Венс је за "Фокс њуз" рекао да не само да нису довољно уложили у одбрану Гренланда, већ се нису ни ангажовали у аргументацији предсједника Доналда Трампа о том питању.
Из Бијеле куће саопштено је јуче да амерички званичници "активно" разговарају о потенцијалној понуди за куповину Гренланда - полуаутономне данске територије, дан након што је из Вашингтона речено да војна акција за његово припајање САД остаје опција.
Данска, чланица НАТО-а, упозорила је да би то значило крај тог савеза, подсјећа Би-би-си, преноси Срна.
И Гренланд и Данска су више пута нагласили да острво није на продају.
Упркос томе што је најрјеђе насељена територија, положај Гренланда између Сјеверне Америке и Арктика чини га добрим мјестом за системе раног упозоравања у случају ракетних напада и за праћење бродова у региону.
Посљедњих година повећано је интересовање и за природне ресурсе Гренланда - укључујући ријетке земне минерале, уранијум и гвожђе - којима је све лакше приступити како се лед топи због климатских промјена.
Научници вјерују да би Гренланд могао да има и значајне резерве нафте и гаса.
