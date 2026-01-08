Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

Извор:
АТВ
08.01.2026
17:00
У Бањалуци је у току свечана академија поводом Дана Републике Српске.
Свечаној академији присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић и чланови Владе Српске, предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, министри у Влади Србије, Његова светост патријарх српски Порфирије и свештенство СПЦ, те бројни представници политичког, друштвеног и културног живота Српске, Србије и региона.
У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
Најважније информације доносимо у нашим информативним емисијама, као и на нашем порталу www.atvbl.rs.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Тренутно на програму