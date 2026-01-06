Божићна прича: Прославите са нама најрадоснији празник

Извор:
АТВ
06.01.2026
09:37
Врховни празник породице и нераскидивих веза, радости и осмјеха, прославите уз уз нашу 'Божићну причу' препуну радости, пјесме, божићних обичаја, лијепих жеља и празничног расположења. Очекује вас наша Зорица Петковић и много лијепих и интересантних прича о најрадоснијем хришћанском празнику сутра у 15 часова.
Од обичаја и прича о традицији, ломљења чеснице, положајника и здравица, преко ријечи духовника, топлих прича из цијеле Српске, замиљивих гостију, па све до пјесме и игре. А како су Божић и празници вријеме даривања, осим што ћемо о причати о хуманости, племенитости и љубави, вриједних поклона и награда за наше гледаоце неће изостати.
Да нам Божић свима донесе мир, благостање и љубав - Христос се роди!
Не пропустите нашу 'Божићну причу' – сриједа у 15 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Тренутно на програму