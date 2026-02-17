Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дио улице Ада без струје остаје од 09:00 до 13:00 часова.
Дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра И Карађорђевића, Банијска и Булевар војводе Степе Степановића као и дио насеља Рекавице струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова.
