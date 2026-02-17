Logo
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:

АТВ

17.02.2026

08:56

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дио улице Ада без струје остаје од 09:00 до 13:00 часова.



Сцена

Претучен син Снежане Ђуришић

Дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Краља Александра И Карађорђевића, Банијска и Булевар војводе Степе Степановића као и дио насеља Рекавице струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова.

