Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос

17.02.2026

08:53

Коментари:

0
Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос
Фото: Tanjug/AP/William Anders

Ретроградни ход планета 2026. доноси турбуленције и мијења планове. Откријте који знак мора бити посебно опрезан и како да преживите хаос.

Ако вам се чини да ових дана техника отказује послушност, а комуникација са ближњима наилази на зид ћутања, нисте то умислили.

У наредних седам дана, ретроградни ход преузима главну ријеч на небу, доносећи енергију која ће тестирати границе вашег стрпљења, а један хороскопски знак ће то посебно осјетити. Ово није само још један лош период, ово је космички сигнал да станете и преиспитате куда заправо идете.

Зашто ретроградни ход планета 2026 изазива толику пометњу?

Када планете крену својим привидним ходом уназад, оне не мијењају физички правац, али њихова енергија се окреће ка унутра. То значи да се све оно што сте гурали под тепих сада враћа на наплату. Ретроградни ход д‌јелује као невидљива кочница у вашем животу. Умјесто да јурите за новим приликама, универзум вас тјера да завршите започето. Очекујте кашњења, изгубљене поруке и повратак људи из прошлости на које сте можда заборавили.

Еври

Занимљивости

Небо се отворило: Пљуштаће киша новца за 3 знака

Кључно је да разумијете да ово није казна. Ово је прилика за ревизију. Замислите да возите аутомобил великом брзином, али нисте примијетили да вам цури уље. Овај астролошки аспект вас присиљава да станете у зауставну траку прије него што мотор потпуно прокува. Иако је фрустрирајуће, то је заправо заштита.

Упозорење: Д‌јевица улази у црвену зону

Док ће сви осјетити турбуленције, један знак ће проћи кроз прави мали пакао. Драге Д‌јевице, вежите појасеве. Ваша потреба за савршенством и редом биће директно нападнута. Ретроградни ход ће у ваш живот унијети неред који органски не подносите. Планови ће се мијењати у пет до дванаест, а детаљи око којих сте се толико трудили могу постати небитни преко ноћи.

Имаћете осјећај као да губите контролу, што је за вас највећи страх.

Међутим, тајна преживљавања ове седмице лежи у флексибилности. Ако покушате да пливате узводно, само ћете бити исцрпљени. Пустите да ствари иду својим током, ма колико то д‌јеловало хаотично.

Трикови за преживљавање космичке олује

Не морате бити жртва лоших аспеката. Постоје начини да окренете игру у своју корист и изађете из овог периода мудрији и јачи.

Укључите "бекуп" за све: Било да су у питању подаци на рачунару или емотивни планови, имајте резервну опцију. Технологија је посебно осјетљива док траје ретроградни ход.

Бројте до десет прије одговора: Неспоразуми ће бити свакодневна појава. Оно што ви кажете и оно што друга страна чује биће двије различите ствари. Стрпљење је ваше најјаче оружје.

Одложите велике одлуке: Ако планирате потписивање уговора или велику куповину, сачекајте да прође ових седам дана. Сада није тренутак за дугорочне обавезе.

На крају дана, запамтите да је сваки хаос само увод у нови ред. Нема љепшег осјећаја од оног тренутка када се бура стиша, а ви схватите да сте преживјели и научили важну лекцију о себи.

Овај ретроградни ход планета 2026. није ту да вас сломи, већ да вас ојача. Искористите наредне дане да успорите, дишете дубоко и посветите се ономе што је заиста важно.

Не чекајте да вас живот натјера на промјену - будите ви та промјена већ данас, преноси Супержена.

