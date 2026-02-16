Направљен колач тежак 720 килограма

Извор:
Спутник Србија
16.02.2026
17:46
Коментари:0
На догађају, који је организовао аргентински Синдикат посластичара, у част 152. годишњице града Мар дел Плата, направљен је колач тежак 720 килограма, Тиме је надмашен прошлогодишњи рекорд од 640 килограма.
Посластичари кажу да је за припрему десерта било потребно више дана.
Савјети
1 седм0
Регион
1 седм0
Градови и општине
2 д0
Свијет
2 седм0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму