Направљен колач тежак 720 килограма

Спутник Србија

16.02.2026

17:46

Направљен колач тежак 720 килограма

На догађају, који је организовао аргентински Синдикат посластичара, у част 152. годишњице града Мар дел Плата, направљен је колач тежак 720 килограма, Тиме је надмашен прошлогодишњи рекорд од 640 килограма.

Посластичари кажу да је за припрему десерта било потребно више дана.

(спутник србија)

