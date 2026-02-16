Logo
Large banner

Призор који је расплакао многе: Пријатељство вука и јањета

16.02.2026

21:35

Коментари:

0
Призор који је расплакао многе: Пријатељство вука и јањета
Фото: Printscreen/@trtbalkanbhsc

У времену када нас свакодневно преплављују вијести о сукобима, страху и неповјерењу, понекад је довољан један призор да нас подсјети да природа још увијек зна испричати најтише, али и најјаче приче.

У руралном дијелу Румуније снимљен је призор који је многе изненадио – вук и јање шетају једно поред другог, упркос томе што се вијековима сматра да овакво пријатељство не постоји.

Док је свијет са невјерицом пратио ове снимке, на друштвеним мрежама многи су из њих извукли животне поуке.

Овај необичан сусрет вука, једног од највећих природних предатора, и јањета, симбола невиности, подсјећа на приче, пословице и фабуле које вијековима преносе лекције о природи и пријатељству, преноси Тртбалкан.

Овај призор не оставља равнодушним - јер нас учи да ни оно што сматрамо немогућим није увијек немогуће. Можда нас управо овакви тренуци подсјећају да свијет може бити другачији него што смо навикли да вјерујемо, ако му дамо прилику.

Подијели:

Тагови :

vuk

jagnje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Направљен колач тежак 720 килограма

Занимљивости

Направљен колач тежак 720 килограма

5 ч

0
Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

Занимљивости

Да ли сте и санитарна инспекција? Ако видите само прашину, никада се не враћајте

9 ч

0
Извела бившу од мужа

Занимљивости

Видео запалио Србију: На концерт одвела бившу од свог мужа

9 ч

0
Moda žena djevojka

Занимљивости

3 знака којима је немогуће угодити

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

22

58

Алекса Аврамовић се повриједио

22

52

Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

22

51

Снажан земљотрес погодио острва Санта Круз

22

33

Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner