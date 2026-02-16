Призор који је расплакао многе: Пријатељство вука и јањета

16.02.2026
21:35
Коментари:0
У времену када нас свакодневно преплављују вијести о сукобима, страху и неповјерењу, понекад је довољан један призор да нас подсјети да природа још увијек зна испричати најтише, али и најјаче приче.
У руралном дијелу Румуније снимљен је призор који је многе изненадио – вук и јање шетају једно поред другог, упркос томе што се вијековима сматра да овакво пријатељство не постоји.
Док је свијет са невјерицом пратио ове снимке, на друштвеним мрежама многи су из њих извукли животне поуке.
Овај необичан сусрет вука, једног од највећих природних предатора, и јањета, симбола невиности, подсјећа на приче, пословице и фабуле које вијековима преносе лекције о природи и пријатељству, преноси Тртбалкан.
Овај призор не оставља равнодушним - јер нас учи да ни оно што сматрамо немогућим није увијек немогуће. Можда нас управо овакви тренуци подсјећају да свијет може бити другачији него што смо навикли да вјерујемо, ако му дамо прилику.
