Пола највећег бањалучког насеља без воде

15.02.2026
20:20
Радници Водовода од јутрос покушавају отклонити квар Улици Ђеде Кецмановића због којег пола насеља Старчевица нема воду.
"Осим сусњежице и ниске температуре, ситуацију отежава читав сплет цијеви Еко-топлана и других инсталација, јер онемогућавају приступ нашим цијевима. Пазимо да их не оштетимо, јер не желимо наше суграђане да оставимо и без гријања", објавили су из Водовода.
Додали су да нормализацију стања очекују током ноћи.
"Вјерујемо да имате разумијевања, а ми вас молимо за још мало стрпљења", поручили су из Водовода.
