Пола највећег бањалучког насеља без воде

15.02.2026

20:20

Коментари:

0
Фото: Принтскрин Водовод ад Бањалука

Радници Водовода од јутрос покушавају отклонити квар Улици Ђеде Кецмановића због којег пола насеља Старчевица нема воду.

"Осим сусњежице и ниске температуре, ситуацију отежава читав сплет цијеви Еко-топлана и других инсталација, јер онемогућавају приступ нашим цијевима. Пазимо да их не оштетимо, јер не желимо наше суграђане да оставимо и без гријања", објавили су из Водовода.

Превозници

Друштво

Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

Додали су да нормализацију стања очекују током ноћи.

"Вјерујемо да имате разумијевања, а ми вас молимо за још мало стрпљења", поручили су из Водовода.

Вода

Starčevica

Бањалука

