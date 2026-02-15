Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

Извор:
Танјуг
15.02.2026
20:11
Коментари:0
Предсједник пословног удружења Међународни транспорт Неђо Мандић изјавио је вечерас да је Европска унија одбила све приједлоге превозника са Западног Балкана, којима би се ријешио проблем њиховог боравка у Шенген зони, и истакао да су превозници донијели одлуку о поновној блокади теретних прелаза, али да за сада није познат тачан датум нових блокада.
"Посљедњи састанак с њима био је катастрофалан. Нису прихватили ништа што смо предложили, само су рекли – уклопите се у правило 90/180, другачије не може", рекао је Мандић за Танјуг.
На питање да ли превозници размишљају о поновној блокади теретних прелаза уколико ускоро не постигну договор са Европском унијом, Мандић каже да је одлука већ донијета, али се чека усаглашавање са превозницима из других земаља Западног Балкана.
"Донијели смо одлуку да идемо поново на блокаде, само што за све треба времена, пошто морамо да усагласимо процедуру са колегама из других земаља Западног Балкана. Када усагласимо термин, онда ћемо одредити тачан датум. Морамо да се састанемо и договоримо око свих детаља, тако да не знам када ће почети блокаде", нагласио је Мандић.
Компромиси које су на посљедњем састанку Европска комисија упутиле власти из региона Западног Балкана и превозници одбијени су уз коментаре "да су немогући, сувише креативни и супротни закону Шенгена", док је предложено да возачи пријаве боравак у некој од ближих чланица ЕУ, што је за превознике било неприхватљиво, пренијеле су црногорске Вијести.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић изјавила је недавно да ће држава наставити да тражи посебан статус за професионалне возаче камиона у Шенген зони и додала да су захтјеви државе оправдани и разумни.
Превозници из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Сјеверне Македоније блокирали су, у периоду од 26. до 30. јануара, прелазе за теретни саобраћај због строгих правила ЕУ о боравку у Шенген зони.
Превозници Западног Балкана обуставили су блокаде теретних прелаза након што је Европска комисија почела разматрање могућности увођења посебних виза за професионалне возаче камиона, које би им омогућиле дужи боравак у земљама ЕУ и несметано обављање посла.
Нови систем уласка и изласка стриктно ограничава боравак возача из земаља ван ЕУ на 90 дана у периоду од 180 дана, па због природе посла професионални возачи овај лимит достижу веома брзо, након чега им пријети депортација или забрана уласка у ЕУ.
Превозници су раније упозорили да примјена правила 90 од 180 дана и на професионалне возаче угрожава њихов рад и опстанак превозничких фирми у земљама Западног Балкана.
У предложеној стратегији Европске уније за визе, чија је радна верзија представљена 29. јануара у Бриселу, констатује се да професионалци из трећих земаља, као што су возачи камиона, умјетници на турнејама, спортисти који присуствују спортским догађајима, стручњаци који раде на прекограничним пројектима, као и радна снага која подржава индустрије и услуге ЕУ, имају потребу да бораве у ЕУ дуже од дозвољеног лимита, без намјере трајног настањивања.
