Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

15.02.2026

19:44

Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске
Фото: Уступљена фотографија

Слаб снијег у вишим планинским пред‌јелима и преко превоја у Републици Српској и Федерацији БиХ мјестимично се задржава на коловозу и успорава саобраћај, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.

На дионицама у усјецима повећана је опасност одрона, а магла и ниска облачност мјестимично смањује видљивост на дионицама у котлинама и у вишим предјелима.

Према извјештају АМС Српске од 18.20 часова, на граничним прелазима Градишка, Брод, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

На граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Из БиХАМК-а напомињу да је забрањено кретање свих возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Возила масе до 3,5 тоне могу користити путеве преко Калиновика и Гребка, док теретна возила морају ићи преко Рогатице и Горажда.

Снијег

АМС РС

