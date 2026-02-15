Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

Извор:
АТВ
15.02.2026
13:56
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће прије подне бити умјерено облачно вријеме, а поподне се очекује ново наоблачење са падавинама.
Јутро ће бити претежно ведро уз промјенљиву облачност и хладно уз мраз, , саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током поподнева наоблачење са сјеверозапада донијеће кишу и сусњежицу у нижим, а снијег у вишим предјелима.
Увече и током ноћи падавине ће слабити и престати у већини предјела, осим на истоку, гдје ће падати снијег уз благи пораст сњежног покривача у вишим предјелима.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни или промјенљив.
Хроника
Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници
Минимална температура ваздуха биће од минус седам до минус два, а максимална од четири до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, са кишом у нижим предјелима и снијегом у вишим.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашица минус осам, Мраковица минус три, Соколац минус један, Чемерно, Иван Седло и Тузла нула, Добој, Бијељина, Приједор и Сарајево један, Бањалука два, Гацко три, Вишеград шест, Билећа осам, Требиње девет, те Мостар 11 степени Целзијусових.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму