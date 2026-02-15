Logo
Large banner

Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

Извор:

АТВ

15.02.2026

13:56

Коментари:

0
Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће прије подне бити умјерено облачно вријеме, а поподне се очекује ново наоблачење са падавинама.

Јутро ће бити претежно ведро уз промјенљиву облачност и хладно уз мраз, , саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током поподнева наоблачење са сјеверозапада донијеће кишу и сусњежицу у нижим, а снијег у вишим предјелима.

Увече и током ноћи падавине ће слабити и престати у већини предјела, осим на истоку, гдје ће падати снијег уз благи пораст сњежног покривача у вишим предјелима.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни или промјенљив.

Подметање пожара у ћевабџиници

Хроника

Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

Минимална температура ваздуха биће од минус седам до минус два, а максимална од четири до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме, са кишом у нижим предјелима и снијегом у вишим.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашица минус осам, Мраковица минус три, Соколац минус један, Чемерно, Иван Седло и Тузла нула, Добој, Бијељина, Приједор и Сарајево један, Бањалука два, Гацко три, Вишеград шест, Билећа осам, Требиње девет, те Мостар 11 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Република Српска

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

3 ч

0
Подметање пожара у ћевабџиници

Хроника

Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

3 ч

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Регион

Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

3 ч

0

Више из рубрике

Седин Мешиновић

Друштво

Познат термин сахране шефа Сектора у УИО који је пронађен мртав у Бањалуци

3 ч

0
Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти

Друштво

Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти

4 ч

1
Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Друштво

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner