Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Извор:

АТВ

15.02.2026

13:43

Коментари:

0
Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење
Фото: ATV

Сретењем је Република Српска најближа слободи и Србији, истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

"Србија се од 1804. до 1815. ослободила ропства, а нама су османско замијенили аустроугарским. Ми смо се са слободом срели 9. јануара 1992. године", навео је Стевандић.

Он је истакао да слобода увијек тражи јунаштво да је освоји.

"Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење", навео је Стевандић на "Иксу".

Стевандић је данас у Орашцу присуствовао свечаности поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, а потом ће Крагујевцу учествовати на Сретењској академији.

Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора 2024. године.

Ненад Стевандић

Дан државности - Сретење

