Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Извор:
АТВ
15.02.2026
13:43
Коментари:0
Сретењем је Република Српска најближа слободи и Србији, истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"Србија се од 1804. до 1815. ослободила ропства, а нама су османско замијенили аустроугарским. Ми смо се са слободом срели 9. јануара 1992. године", навео је Стевандић.
Он је истакао да слобода увијек тражи јунаштво да је освоји.
"Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење", навео је Стевандић на "Иксу".
Сретењем је Српска најближа слободи и Србији. Србија се од 1804. до 1815. ослободила ропства, а нама су oсманско замијенили аустроугарским. Ми смо се са слободом срели 9.1.1992. Слобода увијек тражи јунаштво да је освоји. Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење. Орашац 2026. pic.twitter.com/4wjZgbeM6m— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) February 15, 2026
Стевандић је данас у Орашцу присуствовао свечаности поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Србије и Републике Српске, а потом ће Крагујевцу учествовати на Сретењској академији.
Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора 2024. године.
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму