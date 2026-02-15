Logo
Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Извор:

АТВ

15.02.2026

11:40

Коментари:

0
Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника
Фото: РТС

Требамо се сјетити духа српског ратника, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на државној свечаности поводом обиљежавања Дана државности Србије у Орашцу.

"Мислим да требамо бити достојни Сретења. Требамо се сјетити духа српског ратника, да када није било ни савезника ни помоћи, да су Срби дигли главу која гледа у слободу, жели једнакост и неће да буде потлачена. Један смо народ, имамо исту културу, језик, вјеру и историју. То нам нико не може одузети", рекао је Минић.

Он је подсјетио да су многи говорили како у свијету има много војника, а мало ратника, истичући да је управо у Орашцу било мало војника, а много ратника.

"Ниједна жртва није узалудна уколико је будемо поштовали. Биће нам на понос да јачамо Републику Српску и Србију. Ово данас није само датум. Док се зло вампири у окружењу, морамо бити свјесни да само заједно можемо градити будућност какву заслужује наш народ", нагласио је Минић.

Државна свечаност поводом обиљежавања Дана државности Србије одржава се у Орашцу, а предводе је премијери Србије Ђуро Мацут и Републике Српске Саво Минић.

Предсједници влада Србије и Републике Српске Ђуро Мацут и Саво Минић положили вијенац на споменик Карађорђу у Орашцу.

Свечаности у Орашцу присуствује и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Саво Минић

Дан државности - Сретење

Orašac

Коментари (0)
