Опрез! Повлачи се прехрамбени производ

Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ) извјестила је да је Државни инспекторат повукао печену говедине марке Водопивец, који се продају у ринфузи и вакуум паковању, због откривања перфлуороалкилних једињења (ПФАС) изнад дозвољене границе.
Ријеч је о производима: печена прса - продаје се у ринфузи, ЛОТ 020226, датум истека 02/17/2026. и ЛОТ 030226 датум истека 02/18/2026. и печена прса - вакуум паковање, ЛОТ 230126 датум истека 03/24/2026; ЛОТ 270126 датум истека 28. март 2026; ЛОТ 290126 датум истека 03/29/2026; ЛОТ 020226 датум истека 04/03/2026 и ЛОТ 030226 датум истека 04/03/2026.
Производ није у складу са Уредбом Комисије (ЕУ) 2023/915 о максималним нивоима одређених загађивача у храни и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006.
Производ ставља на тржиште Водопивец Истра.
