Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Извор:
РТС
14.02.2026
19:54
Коментари:0
У судару са теретним бродом оштећен је "Галеб" који је својевремено био школски брод Југословенске ратне морнарице и пловећа резиденција Јосипа Броза Тита. Током бројних путовања ту је угостио и бројне државнике, као и познате домаће и свјетске личности.
Брод "Галеб", стално усидрен у луци у Ријеци, оштећен је у поморској несрећи када је теретни брод "Дениз Акај", напуштајући луку, изгубио погон и ударио у брод, али није било повријеђених нити загађења мора.
Из Управе луке кажу да је теретном броду највјероватније отказао погонски систем. Забрањено му је да исплови док се не утврде чињенице о судару.
Према информацијама из Лучке капетаније Ријека, о овом догађају су обавијештене све надлежне службе, а колика је штета биће познато након завршетка истраге коју је на мјесту несреће спровела Агенција за истраживање несрећа у ваздушном, поморском и жељезничком саобраћају.
"С обзиром на до сада прикупљене информације, овај догађај је класификован као поморска несрећа. Спроводимо истрагу на лицу мјеста и друге неопходне радње и све координишемо са Барбадосом, под чијом заставом плови брод Дениз Акај", поручио је истражилац поморских несрећа Славен Бушић, преноси РТС.
Савјети
Да ли кромпир смије да се подгријава?
Након инцидента, градоначелница Ријеке Ива Ринчић посјетила је мјесто несреће и поручила да је најважније да није било повријеђених нити загађења, као и да ниво штете тек треба да се утврди.
Брод "Галеб", познат као плутајућа резиденција Јосипа Броза Тита, проглашен је културним добром од стране хрватског Министарства културе 2006. године.
Град Ријека је преузео власништво над бродом, а у оквиру пројекта "Ријека 2020 – Европска престоница културе", покренута је његова потпуна рестаурација.
Брод се трансформише у музејски простор који ће посјетиоцима приказати како бурну историју самог брода, тако и живот на њему током Титове ере. Отварање брода-музеја са пратећим садржајима планирано је за крај ове године.
Најновије
Најчитаније
20
53
20
44
20
40
20
28
20
23
Тренутно на програму