Logo
Large banner

Да ли кромпир смије да се подгријава?

14.02.2026

19:45

Коментари:

0
Да ли кромпир смије да се подгријава?
Фото: Unsplash

Подгријавање хране само по себи не мора да буде опасно, али начин на који се оброци чувају након кухања може представљати озбиљан здравствени ризик.

Посебну пажњу треба обратити на кромпир, који се често припрема унапријед и касније поново загријава.

Кухани кромпир може се подгријати само ако је након припреме брзо охлађен и правилно складиштен у фрижидеру.

Проблем настаје када остане на собној температури, нарочито ако је прекривен алуминијском фолијом или затворен у некој пластичној посуди.

У таквим условима стварају се повољни услови за развој опасних бактерија које могу довести до озбиљног тровања храном.

Иако се кромпир често издваја као ризичан, постоје и друге намирнице које захтијевају додатни опрез приликом поновног загријавања.

Гљиве

Након термичке обраде, гљиве се лако кваре ако се не складиште правилно. Њихово подгријавање може изазвати пробавне тегобе, посебно уколико су претходно дуже стајале ван фрижидера.

Ронилачки клуб Бук

Остали спортови

Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Препоручује се да се чувају у фрижидеру највише један дан и да се прије конзумације темељно загрију.

Спанаћ и друго лиснато поврће

Спанаћ, али и остале врсте лиснатог поврћа, могу садржавати веће количине нитрата. Приликом поновног загријавања могу да промијене своју структуру и постану потенцијално штетни, због чега се савјетује опрез и избјегавање вишеструког подгријавања.

Како би се смањио ризик по здравље, важно је да кухану храну што прије охладите, чувате у фрижидеру и подгријавате само једном, посебно када је ријеч о намирницама попут кромпира, пише Супержена.

Подијели:

Таг :

Кромпир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Остали спортови

Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

1 ч

0
Херцеговци прославили славу винограда

Република Српска

Херцеговци прославили славу винограда

1 ч

0
Гимназијски генијалци остварили изузетне резултате

Бања Лука

Гимназијски генијалци остварили изузетне резултате

1 ч

0
Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

Друштво

Колико родитеље кошта прослава дјечијих рођендана?

1 ч

0

Више из рубрике

Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

Савјети

Нисте ни свјесни ризика: Престаните држати пластичне кесе у кухињи

3 ч

0
Ову грешку сви праве: Ево да ли треба динстати месо прије мотања сарме

Савјети

Ову грешку сви праве: Ево да ли треба динстати месо прије мотања сарме

4 ч

0
Nesanica telefon krevet

Савјети

Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

6 ч

0
Тава

Савјети

Ова ствар испушта отров чим се загрије: Ако је имате у кухињи одмах је избаците

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

53

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

20

44

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

20

40

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

20

23

Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner