Да ли кромпир смије да се подгријава?

Подгријавање хране само по себи не мора да буде опасно, али начин на који се оброци чувају након кухања може представљати озбиљан здравствени ризик.
Посебну пажњу треба обратити на кромпир, који се често припрема унапријед и касније поново загријава.
Кухани кромпир може се подгријати само ако је након припреме брзо охлађен и правилно складиштен у фрижидеру.
Проблем настаје када остане на собној температури, нарочито ако је прекривен алуминијском фолијом или затворен у некој пластичној посуди.
У таквим условима стварају се повољни услови за развој опасних бактерија које могу довести до озбиљног тровања храном.
Иако се кромпир често издваја као ризичан, постоје и друге намирнице које захтијевају додатни опрез приликом поновног загријавања.
Након термичке обраде, гљиве се лако кваре ако се не складиште правилно. Њихово подгријавање може изазвати пробавне тегобе, посебно уколико су претходно дуже стајале ван фрижидера.
Препоручује се да се чувају у фрижидеру највише један дан и да се прије конзумације темељно загрију.
Спанаћ и друго лиснато поврће
Спанаћ, али и остале врсте лиснатог поврћа, могу садржавати веће количине нитрата. Приликом поновног загријавања могу да промијене своју структуру и постану потенцијално штетни, због чега се савјетује опрез и избјегавање вишеструког подгријавања.
Како би се смањио ризик по здравље, важно је да кухану храну што прије охладите, чувате у фрижидеру и подгријавате само једном, посебно када је ријеч о намирницама попут кромпира, пише Супержена.
