Ову грешку сви праве: Ево да ли треба динстати месо прије мотања сарме

Нема ништа боље од сарме, али само ако је припремљена на прави начин - ево да ли треба месо да се динста.
Запамтите једном заувијек ево да ли и месо мора да се динста прије мотања сарме.
Сарма може бити право уживање у сваком залогају, али само ако је припремљена на прави начин. Савршен је избор за недјељни ручак, јер ће вам остати довољно да уживате и неколико дана. Иако припрема овог јела није компликована, ситни детаљи могу одлучити да ли ће бити укусна као она коју сте јели код баке, или не, преноси Citymagazine.
У овом тексту, подијелићемо са вама један традиционални рецепт за сарму, као и савјете како да избјегнете честе грешке које могу утицати на њен укус и текстуру. Сазнајте да ли месо треба да се динста прије него што се умота у листове купуса и како да избјегнете најчешће грешке приликом припреме овог јела.
Састојци:
– 1 главица киселог купуса (око 1,5 кг)– 500 г млевеног меса (најчешће мешавина свињетине и говедине)– 1 главица црног лука– 1 веза першуна– 1 шоља пиринча– 1 јаје– 1 кашичица црвене паприке (по жељи)– Со и бибер по укусу– 2-3 листа ловора– 200 ml парадајз соса (или 2-3 парадајза исечена на коцкице)– 100 ml уља или свињске масти– 1 литар воде (или по потреби)– 1 кашичица сушеног мајчине душице (по жељи)
Припрема фила:
У великом тигању загријте мало уља или масти и пропржите ситно исецкан црни лук док не постане стакласт. Додајте мљевено месо и пржите док не постане сиво и добро се упржи.
Додајте црвену паприку, со, бибер, мајчину душицу (ако користите) и ситно исецкан першун.Умесите све састојке, а затим додајте опрани пиринач и јаје. Добро промијешајте да сви састојци буду равномерно распоређени. Ако је фил прегуст, можете додати мало воде.
Припрема купуса:Ако је купус преслан, исперите га хладном водом. Ако су листови превише чврсти, можете их кратко бланширати у кључалој води.Одвајајте листове купуса и, ако су превише дебели, исецкајте их са стране како би лакше омотали фил.
Увијање сарме:На сваки лист купуса ставите малу количину фила и увијте у облик сарме, пазећи да ивице листова са стране буду савијене ка унутра како би фил остао затворен.Сарму слагати у велики лонац, почињући са слојем купуса на дну, па редом сармама. Ако имате неколико слојева, на врху сваког слоја ставите неколико ловорових листова.
Кување сарме:На врх сарми ставите остатак парадајз соса или исецкан парадајз.Прелијте водом, тако да све сармице буду покривене, и кувајте на тихој ватри око 2-3 сата. Повремено проверите ниво течности и по потреби додајте воду. По жељи, можете ставити мало уља или масти да сармама дају још богатији укус.
У традиционалном рецепту за сарму, месо се обично не динста прије него што се увије у купус. Састојци у филу (месо, пиринач, зачини) се само пропрже у тигању како би месо било добро обрађено, а пиринач делимично омекшао. Главни процес кувања се дешава док сармице лагано кувате у лонцу.
Превише или премало пиринча – Ако ставите превише пиринча, сармице могу постати превише суве, док премало пиринча може довести до тога да месо није повезано и да фил буде превише течан.
Месо није довољно пропржено – Ако месо није довољно пропржено, може се десити да остане “сирово” у сарми, а фил може бити превише масан.
Недостатак зачина – Сармама недостаје богатог укуса ако се не додају довољни зачини, попут црвене паприке, бибера и мајчине душице. Многи људи не стављају довољно зачина, па сармама недостаје дубок укус.
Купус је преслан или превише кисео – Превише слан купус може учинити да сармама буде превише слано, док сувише кисео може утицати на укус. Добро је да, ако купус има превише соли, оперете листове пре него што их употребите.
Кување на превише јакој ватри – Сарму је потребно полако кувати на тихој ватри. Ако кувате на превише јакој ватри, сармице могу да се распадну, а укус неће бити богат.
Сарма је јело које захтјева стрпљење и пажњу, али када се све уради како треба, резултат је прелијеп, богат и укусан оброк.
