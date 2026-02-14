Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Извор:
Вјероватно мислите да је увијек прикладно поклонити црвено цвијеће, а нарочито руже… Поред црвених ружа, за Дан заљубљених, постоје још неке врсте цвијећа које шаљу још љепше љубавне поруке.
У суштини, нећете погријешити. Црвена ружа јесте увијек пригодан поклон када хоћете да покажете некоме да га волите, али је она прихватљивија као дар партнерки с којом сте у емотивној вези него неком коме се удварате.
Наиме, управо су црвене руже прикладне као романтичан поклон вољеној особи, јер повезују симболику црвене боје и руже. Ружа је и сама по себи симбол наклоности, пажње и дубоких љубавних осјећања.
Али, ако сте само у неког заљубљени или према њему гајите симпатије, па му се још само удварате, познаваоци цвијећа кажу да је далеко прикладније поклонити тој особи ружу у некој њежнијој, на примјер – розе боји.
Поред ружа које су главни симбол Дана заљубљених , постоји још неколико врста цвијећа које је пригодно поклањати за овај празник, како због њихове симболике, тако и због поруке коју њим шаљете вољеној особи.
Уколико желите да у вашем букету, као код већине не буду руже, можете да се одлучите и за каранфил. Црвени каранфили симболизује дубоку љубав с дивљењем, док бијели искрену љубав и срећу.
Нећете погријешити ни ако вољеној особи на овај празник поклоните орхидеје. Оне симболизују ријетку и њежну љепоту. Ружичастим се орхидејама шаље порука љубави, њежности, шарма и осјећајности.
Још један цвијет који је добар избор за даривање на овај дан јесте лала или тулипан. Слично као и црвене руже, црвени тулипани су такође повезани с љубављу. Ово елегантно и лијепо цвијеће симболизује вјечну, истинску и савршену љубав. Букетом црвених лала се уз изјављивање љубави истиче и међусобно повјерење.
Празник Светог Валентина везује се за легенду о браку младе хришћанке с римским војником, који је из љубави према њој такође постао хришћанин. Током припрема за брак обоје су се на смрт разбољели, а светац им је брак благословио док су умирали у самртном загрљају на брачној постељи.
