Које цвијеће се поклања за Дан заљубљених?

Крстарица

14.02.2026

Вјероватно мислите да је увијек прикладно поклонити црвено цвијеће, а нарочито руже… Поред црвених ружа, за Дан заљубљених, постоје још неке врсте цвијећа које шаљу још љепше љубавне поруке.

У суштини, нећете погријешити. Црвена ружа јесте увијек пригодан поклон када хоћете да покажете некоме да га волите, али је она прихватљивија као дар партнерки с којом сте у емотивној вези него неком коме се удварате.

Наиме, управо су црвене руже прикладне као романтичан поклон вољеној особи, јер повезују симболику црвене боје и руже. Ружа је и сама по себи симбол наклоности, пажње и дубоких љубавних осјећања.

Али, ако сте само у неког заљубљени или према њему гајите симпатије, па му се још само удварате, познаваоци цвијећа кажу да је далеко прикладније поклонити тој особи ружу у некој њежнијој, на примјер – розе боји.

Које цвијеће још можете да поклоните за Дан заљубљених

Поред ружа које су главни симбол Дана заљубљених , постоји још неколико врста цвијећа које је пригодно поклањати за овај празник, како због њихове симболике, тако и због поруке коју њим шаљете вољеној особи.

Уколико желите да у вашем букету, као код већине не буду руже, можете да се одлучите и за каранфил. Црвени каранфили симболизује дубоку љубав с дивљењем, док бијели искрену љубав и срећу.

Нећете погријешити ни ако вољеној особи на овај празник поклоните орхидеје. Оне симболизују ријетку и њежну љепоту. Ружичастим се орхидејама шаље порука љубави, њежности, шарма и осјећајности.

Још један цвијет који је добар избор за даривање на овај дан јесте лала или тулипан. Слично као и црвене руже, црвени тулипани су такође повезани с љубављу. Ово елегантно и лијепо цвијеће симболизује вјечну, истинску и савршену љубав. Букетом црвених лала се уз изјављивање љубави истиче и међусобно повјерење.

Празник Светог Валентина везује се за легенду о браку младе хришћанке с римским војником, који је из љубави према њој такође постао хришћанин. Током припрема за брак обоје су се на смрт разбољели, а светац им је брак благословио док су умирали у самртном загрљају на брачној постељи.

