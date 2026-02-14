Logo
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Индекс

14.02.2026

09:44

Синоћ око 21:45, на аутопуту А3 Брегана-Загреб-Липовац, код Новске, догодила се саобраћајна несрећа у којој су двије особе погинуле, а двије су тешко повријеђене. Како је полиција јуче потврдила Индексу, несрећа се догодила на јужној траци аутопута А3, код Рајића.

Три неидентификована мушкарца и једна жена, који су били пешаци, претрчавали су аутопут, када су их ударила два аутомобила.

Два мушкарца су преминула на лицу мјеста, док су други мушкарац и жена превезени у Општу болницу Нова Градишка, гдје су им дијагностиковане тешке тјелесне повреде. У инциденту је лакше повријеђен путник из једног од аутомобила.

Наложена обдукција

Тијела мушкараца превезена су у Општу болницу Сисак, гдје ће бити обављене обдукције.

Увиђај на мјесту догађаја водио је замјеник жупанијског државног тужиоца у Жупанијском државном тужилаштву Сисак у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Сисак-Мослава.

Од 22:10 до 1:45 часова, јужна трака аутопута А3 на дионици од раскрснице Новска до раскрснице Окучани била је затворена за сав саобраћај, а саобраћај је преусмјерен дуж жупанијског пута.

Полиција ће поднијети извјештај о овом инциденту Општинском државном тужилаштву.

