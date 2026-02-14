Logo
Отворен 57. "Празник мимозе" у Херцег Новом

СРНА

14.02.2026

09:20

Отворен празник Мимозе у Херцег Новом
Фото: СРНА

Манифестација "Празника мимозе" званично је отворена у Херцег Новом који ће у наредних 15 дана бити центар забаве и културе у региону и понудити више од 60 програмских садржаја.

Почетак највеће новске феште означен је синоћ фестивалском поворком и предајом кључева града карневалистима.

Капо карневала подигао је заставу 57. "Празника мимозе" на кулу која је симбол града, док су тромбоњери означили полазак поворке са Трга Николе Ђурковића.

Градска музика Херцег Новог са мажореткињама, Мјесна музика Ђеновићи, тромбоњери и чланови карневалске групе "Машкаре" продефиловали су центром града, преко Шквера и шеталиштем до Игала, гдје је уприличена церемонија отварања.

Једну од најдуговјечнијих манифестација у региону отворила је глумица Тања Бошковић, почасни грађанин Херцег Новог.

Она је са глумцем Дејаном Ђоновићем премијерно извела "Новски валц" по тексту и музици Оливера Недовића, који уз Алексу Котана потписује и аранжман.

Предсједник општине Херцег Нови Стеван Катић рекао је да је "Празник мимозе" бренд Црне Горе и једна од најзначајнијих манифестација у овом периоду године.

"Увијек сте добродошли у наш град који вас дочекује отворених руку. Пред вама је у наредних петнаестак дана више од 60 програма које смо припремили", рекао је Катић.

Након церемоније отварања, уприличен је ватромет, а затим су наступили Горан Каран и Нина Бадрић.

Отварању фестивала присуствовало је више хиљада Новљана и гостију.

Данас ће бити одржана фешта од мимозе, рибе и вина дуж херцегновске ривијере. У Ђеновићима ће наступити Калиопи, а у Баошићима Ансамбл "Стари капетан" и Данијел Алибабић.

