Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

СРНА

13.02.2026

17:18

0
На данашњој сједници Владе Црне Горе утврђен је Приједлог закона о раду на сталним сезонским пословима, којим је уведена категорија сталног сезонског радника.

"Доношење овог закона условљено је потребом правног регулисања статуса запослених који раде на сезонским пословима у секторима као што су туризам, угоститељство, трговина, грађевинарство и пољопривреда", саопштено је из Владе данас 13. фебруара.

У саопштењу се наводи да сезонски послови представљају значајан сегмент тржишта рада у Црној Гори, а недостатак адекватног правног оквира за регулисање њиховог радног статуса доводи до потребе за доношењем овог закона.

Законом се гарантује запослење код истог послодавца

"Новом категоријом стални сезонски радник уређује се статус запосленог који се сваке године ангажује на сезонским пословима код истог послодавца. Законом се гарантује запослење код истог послодавца у наредној сезони", појаснили су из Владе Црне Горе.

Из Владе наводе да је циљ закона обезбјеђивање праве сигурности за сезонске раднике кроз увођење рада на сталним сезонским пословима.

"Закон доноси и обавезе послодавца да понуди лицу који ради на сталним сезонским пословима запослење у наредној сезони, чиме се подстиче сигурност на тржишту рада како за запосленог тако и за послодавца", истакли су из Владе Црне Горе, преноси Срна.

Црна Гора

Радници

