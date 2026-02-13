Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

Извор:
СРНА
13.02.2026
17:18
Коментари:0
На данашњој сједници Владе Црне Горе утврђен је Приједлог закона о раду на сталним сезонским пословима, којим је уведена категорија сталног сезонског радника.
"Доношење овог закона условљено је потребом правног регулисања статуса запослених који раде на сезонским пословима у секторима као што су туризам, угоститељство, трговина, грађевинарство и пољопривреда", саопштено је из Владе данас 13. фебруара.
У саопштењу се наводи да сезонски послови представљају значајан сегмент тржишта рада у Црној Гори, а недостатак адекватног правног оквира за регулисање њиховог радног статуса доводи до потребе за доношењем овог закона.
"Новом категоријом стални сезонски радник уређује се статус запосленог који се сваке године ангажује на сезонским пословима код истог послодавца. Законом се гарантује запослење код истог послодавца у наредној сезони", појаснили су из Владе Црне Горе.
Из Владе наводе да је циљ закона обезбјеђивање праве сигурности за сезонске раднике кроз увођење рада на сталним сезонским пословима.
"Закон доноси и обавезе послодавца да понуди лицу који ради на сталним сезонским пословима запослење у наредној сезони, чиме се подстиче сигурност на тржишту рада како за запосленог тако и за послодавца", истакли су из Владе Црне Горе, преноси Срна.
