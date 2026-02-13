У току санација великог клизишта код Бањалуке

Извор:
СРНА
13.02.2026
17:14
Активно се ради на санацији клизишта у бањалучком мјесту Љубачево, на дионици регионалног пута Карановац-Митровићи, поручено је из предузећа “Путеви Републике Српске”.
Радове изводи фирма “Козарапутеви”, а финансирају “Путеви Републике Српске” у износу од око 570.000 КМ.
У току је постављање шипова, који стварају круту баријеру и спречавају помицање тла, те се на тај начин осигуравају објекти и инфраструктура, што представља једну од најефикаснијих инжењерскотехничких мјера за стабилизацију терена.
Вршилац дужности директора “Путева Српске” Мирослав Јанковић рекао је Срни да се у Бањалуци интензивно одвија и градња кружне раскрснице код “Ауди” сервиса.
Јанковић очекује да ће радови бити завршени у уговореном року од шест мјесеци, чиме би тај модерни кружни објекат требало да знатно повећа безбједност свих учесника у саобраћају и допринесе смањењу саобраћајних гужви.
Он је истакао и да се завршетак радова на кружној раскрсници у Челинцу очекује за шест мјесеци, ако не и прије.
"Очекујемо да до априла, најдаље до маја, радови на том кружном току буду потпуно завршени. Лично, вјерујем да ће све бити завршено и много прије", рекао је Јанковић.
