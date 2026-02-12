Бањалучани спремни за Валентиново

Извор:
АТВ
12.02.2026
19:41
Коментари:1
Валентиново, руже и свијеће, док једни планирају вечеру други би најрадије овај празник избјегли.
Разговарали смо са Бањалучанима о томе како ће они провести дан заљубљених.
И док је за неке Валентиново посебан дан, други истичу да је дан заљубљених сваки дан.
"Партнер ме добро познаје, увијек неко путовање, романтично, неки лијеп парфем. Значи Вам дан заљубљених? – Значи, мислим сваки дан је дан заљубљених ако смо нормални",
"Јесам, јесам од супруга више пута, јесу то су били оригинални поклони. Не само за дан заљубљених него за сваки дан", говоре нам Бањалучани.
У групу оних који обиљежавају Валентиново спадају и продавци. Међутим, тај дан имају пуне руке посла.
"Како Ви прослављате Валентиново? Радно, радно, сваке године тако. Да ли продаја буде задовољавајућа? Зависи све, од времена, ако је лијепо вријеме има и купаца. Дакле Бањалучани славе Валентиново ? Славе, славе", рекла нам је једна од продавачица.
Добро се добрим враћа, поручује психолог. Када испољимо пажњу и задовољимо очекивања, каже услиједе добре повратне реакције.
"Поклон је изненађење, народ је рекао поклону се не гледа у зубе. Поклон је далеко више од те материјалне вриједности. То је знак пажње. Није кафа само течност, то је психосоцијални феномен", каже психолог Александар Милић.
И док стручњаци истичу важност празника за емоционално здравље човјека неки ипак бирају да овај празник прескоче. Било да га славе или игноришу једно је сигурно Валентиново сваке године покрене причу о љубави и пажњи.
