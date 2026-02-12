Logo
Large banner

Бањалучани спремни за Валентиново

Извор:

АТВ

12.02.2026

19:41

Коментари:

1
Бањалучани спремни за Валентиново

Валентиново, руже и свијеће, док једни планирају вечеру други би најрадије овај празник избјегли.

Разговарали смо са Бањалучанима о томе како ће они провести дан заљубљених.

И док је за неке Валентиново посебан дан, други истичу да је дан заљубљених сваки дан.

"Партнер ме добро познаје, увијек неко путовање, романтично, неки лијеп парфем. Значи Вам дан заљубљених? – Значи, мислим сваки дан је дан заљубљених ако смо нормални",

"Јесам, јесам од супруга више пута, јесу то су били оригинални поклони. Не само за дан заљубљених него за сваки дан", говоре нам Бањалучани.

У групу оних који обиљежавају Валентиново спадају и продавци. Међутим, тај дан имају пуне руке посла.

"Како Ви прослављате Валентиново? Радно, радно, сваке године тако. Да ли продаја буде задовољавајућа? Зависи све, од времена, ако је лијепо вријеме има и купаца. Дакле Бањалучани славе Валентиново ? Славе, славе", рекла нам је једна од продавачица.

Добро се добрим враћа, поручује психолог. Када испољимо пажњу и задовољимо очекивања, каже услиједе добре повратне реакције.

"Поклон је изненађење, народ је рекао поклону се не гледа у зубе. Поклон је далеко више од те материјалне вриједности. То је знак пажње. Није кафа само течност, то је психосоцијални феномен", каже психолог Александар Милић.

И док стручњаци истичу важност празника за емоционално здравље човјека неки ипак бирају да овај празник прескоче. Било да га славе или игноришу једно је сигурно Валентиново сваке године покрене причу о љубави и пажњи.

Подијели:

Тагови :

Valentinovo

Бањалука

dan zaljubljenih

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Бања Лука

Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

3 ч

0
Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

Бања Лука

Радници бањалучке Чистоће најавили штрајк

4 ч

0
Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

Бања Лука

Срамна одлука Градске управе: СНСД поручује да су паре за плате обезбијеђене амандманима

4 ч

0
Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

Бања Лука

Родитељи пријавили насиље у бањалучкој школи: Министарство тражи додатне информације

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

21

24

Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner