Министарство финансија објавило позитивне вијести: Раст од 120 одсто

Стеван Лулић

13.02.2026

17:04

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске саопштило је да је у протеклој години забиљежен значајан раст промета преко фискалних каса.

Како су истакли, промет је повећан за чак 120 одсто у односу на 2023. годину.

"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да је укупан евидентирани промет преко фискалних каса у Републици Српској у 2025. години износио 25,3 милијарди КМ, док је 2023. године, уочи почетка примјене Закона о фискализацији, на годишњем нивоу износио 11,3 милијарде КМ, што је повећање промета за 120% у поређењу ове двије године", истакли су у Министарству финансија.

Наглашава се да подаци о повећању промета преко фискалних каса показују повољне ефекте новог система фискализације у којем се сваки појединачни рачун евидентира у реалном времену.

Иначе, према подацима Пореске управе Републике Српске, у овом процесу до сада је фискализовано укупно 39.300 пореских обвезника или 98% укупног броја обвезника фискализације који су покренули поступак.

У Републици Српској је тренутно инсталисано укупно 53.375 фискалних каса, а на основу поднесених захтјева за укључење у фискализацију преостало је да се инсталише још око 900 фискалних каса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

