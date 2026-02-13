Министарство финансија објавило позитивне вијести: Раст од 120 одсто

Аутор:Стеван Лулић
13.02.2026
17:04
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске саопштило је да је у протеклој години забиљежен значајан раст промета преко фискалних каса.
Како су истакли, промет је повећан за чак 120 одсто у односу на 2023. годину.
Република Српска
Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ
"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да је укупан евидентирани промет преко фискалних каса у Републици Српској у 2025. години износио 25,3 милијарди КМ, док је 2023. године, уочи почетка примјене Закона о фискализацији, на годишњем нивоу износио 11,3 милијарде КМ, што је повећање промета за 120% у поређењу ове двије године", истакли су у Министарству финансија.
Наглашава се да подаци о повећању промета преко фискалних каса показују повољне ефекте новог система фискализације у којем се сваки појединачни рачун евидентира у реалном времену.
Свијет
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Крв и зуби по поду: Масовна туча у авиону усред лета
Иначе, према подацима Пореске управе Републике Српске, у овом процесу до сада је фискализовано укупно 39.300 пореских обвезника или 98% укупног броја обвезника фискализације који су покренули поступак.
У Републици Српској је тренутно инсталисано укупно 53.375 фискалних каса, а на основу поднесених захтјева за укључење у фискализацију преостало је да се инсталише још око 900 фискалних каса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
54
17
42
17
36
17
25
17
24
Тренутно на програму