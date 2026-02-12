Српска лежи на злату и Сребру: Налази на свега 6 метара дубине

Извор:
Канадска компаније Тера Балканика Риросис која своје акције планира на берзама у Канади, Њемачкој и САД, објавила је како су на локалитету Брезани, код Сребренице у Републици Српској, открили нове слојеве који садрже злато на дубини од само 6 метара.
Најновијим проналаском је ово познато подручје богато минералима проширено за око 170 метара.
На дубини од 12 метара пронађено је 0,43 грама злата по тони стијене. Да није ријеч о изолованом налазишту, које је показало да се злато налази релативно близу површине, потврђују и пронађени слојеви који садрже сребро и друге метале преноси "Пословни дневник".
Истраживачи су злато пронашли на више мјеста дуж исте линије сјевер–југ, у зони дужој од 850 метара, која још увијек није детаљно истражена, због чега у компанији која има 90% удјела у пројекту Виогор-Заник, очекују и додатна открића у Брезанима.
Овај локалитет се налази 8,4 км јужно од рудника Минеко Лтд. Сасе, који производи приближно 330.000 тона концентрата олова-цинка-сребра-злата годишње.
На локалитету Брезана, појашњавају из компаније, златна минерализација налази се у стијенама које су природно промијењене топлотом и хемијом.
Једна од бушотина открила је слојеве стијена са златом и другим металима, посебно близу мјеста гдје се различите стијене спајају.
Сребро је пронађено највише у облику ситних пукотина и камених комадића цементираних минералима.
Бушотина је показала вриједности до 60 грама сребра по тони стијене, на дубини од само шест метара.
Све указује да се ови вриједни метали налазе релативно плитко и у више слојева.
Осим Брезана, и локалитет Чумавићи показао је потенцијал. Бушењем у трећој фази истраживања откривене су три зоне богате металима: Јосева, Чумавићи Црест и водећи систем на Чумавици Риџу, те су до сада на овом локалитету пронађени цинк, олово, сребро и антимон, док се минерали појављују у пукотинама стијена и у малим жилама кварца и калцита.
Ове пукотине излазе на површину, а понекад се минерали могу видјети и голим оком у њима.
Ова налазишта не изненађују, рударење у овом дијелу постојало је још у антици, у римском периоду, када су се експлоатисали олово, сребро и гвожђе.
Домавија је у античком периоду представљала сједиште обједињене рударске области Паноније и Далмације које се налазило на подручју тадашње Аргентариае (данашња шира област Сребренице).
Због богатих налазишта руде сребра током римског периода била је предмет занимања Римљана, а затим и њиховог освајања.
