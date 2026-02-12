Logo
Тенисер испрозивао противника: Ја сам за њега Ђоковић

Извор:

АТВ

12.02.2026

16:42

Александар Бублик
Фото: Screenshot / X

Казахстанац Александер Бублик успјешно је започео наступ на АТП 500 турниру у Ротердаму, пошто је савладао Хурберта Хуркача са 2:1 у сетовима.

Казахстанац је током меча водио и прилично живописан разговор – сам са собом, али довољно гласан да га сви чују.

"Ас, ас, дупла грешка, дупла грешка, ас, ас… Какво је ово с*ање! А кажу да ја немам ритам. Има 20 момака на Туру који не знају да играју тенис, а мени западне један од њих. Ја сам Ђоковић за њега", добацивао је Бублик свом тренеру током дуела са Хубертом Хуркачом.

Бублик је славио послије преокрета 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5, иако је био надомак елиминације када је Пољак у другом сету сервирао за побједу при вођству 5:4.

Казахстанац је стигао до тек друге побједе против њега послије шест везаних пораза.

Бублик, који је недавно први пут ушао међу десет најбољих на свијету, у другом колу чека нови дуел, противник ће му бити Јан-Ленард Штруф, који је савладао Француза Гренијеа 6:0, 6:4.

Aleksandar Bublik

Новак Ђоковић

