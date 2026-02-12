Тенисер испрозивао противника: Ја сам за њега Ђоковић

Извор:
Казахстанац Александер Бублик успјешно је започео наступ на АТП 500 турниру у Ротердаму, пошто је савладао Хурберта Хуркача са 2:1 у сетовима.
Казахстанац је током меча водио и прилично живописан разговор – сам са собом, али довољно гласан да га сви чују.
"Ас, ас, дупла грешка, дупла грешка, ас, ас… Какво је ово с*ање! А кажу да ја немам ритам. Има 20 момака на Туру који не знају да играју тенис, а мени западне један од њих. Ја сам Ђоковић за њега", добацивао је Бублик свом тренеру током дуела са Хубертом Хуркачом.
Бублик је славио послије преокрета 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5, иако је био надомак елиминације када је Пољак у другом сету сервирао за побједу при вођству 5:4.
Казахстанац је стигао до тек друге побједе против њега послије шест везаних пораза.
Бублик, који је недавно први пут ушао међу десет најбољих на свијету, у другом колу чека нови дуел, противник ће му бити Јан-Ленард Штруф, који је савладао Француза Гренијеа 6:0, 6:4.
Bublik during his match with Hubi Hurkacz in Rotterdam:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 11, 2026
“Ace, ace, double fault, double fault, ace, ace… what the f*** is that? And they say I’m the one who has no rhythm? I’m f****** Djokovic compared to him”
😭😭😭😭😭
pic.twitter.com/xbSxUOp6s8
