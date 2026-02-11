Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

Извор:
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, отказао је учешће на турниру 500 серије у Дохи.
Новак Ђоковић нашао се на листи учесника за турнир 500 серије у Дохи који стартује 16. фебруара, али пет дана пред почетак објављено је да се српски ас повукао.
Разлог је умор послије Аустралијан опена гдје је стигао до финала у ком је изгубио од Карлоса Алкараса, првог тенисера свијета.
Српски ас жели паузу послије првог гренд слема у сезони, а она ће потрајати до марта јер се очекује да наредни турнир Новак игра у Индијан Велсу.
Новак је прошле године у Дохи на велико изненађење елиминисан на самом старту од Италијана Матеа Беретинија, па тако не брани велики број бодова.
Мастерс у Индијан Велсу стартује првог марта што је довољно времена да се најбољи тенисер свих времена одмори и спреми за нови изазов.
