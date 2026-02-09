Logo
Серена Вилијамс се враћа на терен

Серена Вилијамс, једна од највећих тенисерки свих времена, направила је кључни корак ка повратку на терен, пише Бен Ротенберг.

Међународна агенција за тениски интегритет (ИТИА) потврдила је да ће 23-струка гренд слем шампионка 22. фебруара завршити обавезни шестомјесечни период повратка у антидопинг систем, чиме више неће бити вођена као пензионисана играчица.

То отвара врата могућем повратку већ почетком марта на турниру у Индијан Велсу, док су као реалне опције наведени и Мајами, Мадрид, Рим, Ролан Гарос и Вимблдон.

Серена, која има 44 године, биће спремна за наступ у синглу, дублу и микс дублу, а њен повратак већ сада изазива огромну пажњу тениске јавности.

Подсјећања ради, Вилијамс је још у августу прошле године поднијела захтјев за реактивацију, након што је разматрала наступ на УС Опену, али због ранијег повлачења из антидопинг програма тада није могла да заигра.

