Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Њемачка трговачка компанија Лидл интензивно се припрема за улазак на тржиште Босне и Херцеговине, а листа градова у којима планира отворити своје продавнице све је дужа.
"БизнисИнфо.ба" објавио је мапу и преглед локација на којима је Лидл већ изградио објекте, гдје је градња у току или се тек припрема.
Према информацијама до којих су дошли, Лидл је већ присутан или је у различитим фазама реализације пројеката у сљедећим градовима: Какањ, Зворник, Градишка, Бихаћ, Ливно, Источно Сарајево, Бањалука, Грачаница, Мостар, Требиње, Бијељина, Добој, Зеница, Брчко, Модрича, Лакташи, Травник, Сарајево, Чапљина, Тешањ, Кисељак, Читлук, Живинице и Прњавор.
Незванично се спомиње и да компанија разматра Широки Бријег и Сански Мост, али те локације за сада још нису службено потврђене.
Како показује мапа, избор локација у великој мјери прати потрошачки потенцијал и куповну моћ становништва, али и доступност адекватног земљишта.
Западна Херцеговина је, у овом тренутку, релативно слабо заступљена, иако важи за једну од регија с највећом платежном моћи у БиХ. Управо због тога је готово извјесно да ће Лидл у наредном периоду додатно ширити мрежу продавница у овом дијелу БиХ.
Слична ситуација је и у Крајини, која је за сада покривена мањим бројем локација.
Према процјенама портала "БизнисИнфо.ба", градови попут Санског Моста, али и Цазина, врло вјероватно ће се наћи у будућим Лидловим плановима, чим се ријеше имовинско-правни и просторни изазови.
Тузла још без Лидла
Занимљиво је да Тузла, као један од највећих градова у БиХ, још увијек нема Лидл градилиште.
Разлог је, према доступним информацијама, немогућност проналаска адекватне парцеле, а не недостатак интереса компаније.
Источна Херцеговина је такође слабије заступљена, али је ријеч о подручју с мањим бројем становника и нижом куповном моћи, уз изузетак Требиња, гдје се већ гради Лидл објекат.
Према досадашњој пракси Лидла у другим земљама региона, објава огласа за запошљавање радника у маркетима представља кључни сигнал да се отварање приближава.
Такви огласи у БиХ очекују се на прољеће, након чега обично слиједи период од око шест мјесеци до почетка рада.
То значи да би прве Лидл продавнице у Босни и Херцеговини могле бити отворене крајем ове или почетком наредне године.
