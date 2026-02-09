Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Извор:
Током 2025. године Лабубу лутке премашиле су 100 милиона комада широм свијета и тиме учврстиле статус глобалног културног феномена, рекли су из кинеске компаније "Поп март".
Оснивач компаније "Поп Март" Ванг Нинг данас је истакао како је потражња за Лабубу луткама достигла невјероватне размјере.
Према извјештајима, током 2025. године су се у свакој секунди продале три Лабубу играчке.
Укупна продаја свих брендова унутар Поп март групације премашила је 400 милиона јединица, што потврђује доминацију кинеског креативног сектора.
"Поп март" компанија из Кине, која производи Лабубу, послује у више од 100 земаља и региона, има преко 700 продавница, шест великих производно-логистичких база и више од 10.000 запослених, док број регистрованих корисника у апликацији премашује 100 милиона.
Република Српска
Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара
Аналитичари истичу да ови резултати означавају кључну промјену у кинеској економији, пошто се, како наводе, фокус помјера са традиционалне етикете "Произведено у Кини" на модерну "Креирано у Кини".
Кинеске фирме више нису само центри за јефтину производњу, већ стварају и оригиналне идеје и диктирају трендове од Берлина до Шангаја, преноси Глобал тајмс.
Компанија "Хере Гроуп Лимитед" која послује у Пекингу производи Вакуку лутке и наводе да је њихов бренд остварио 89,73 милиона јуана, то јест око 12,5 милиона долара прихода у посљедњем фискалном кварталу, а одлична продаја је регистрована код брендова "Зијули" и "Синоно".
Кинески малопродајни ланац "Минисо" планира да у наредне три године повећа мрежу на 10.000 продавница широм свијета, с циљем да помогне излазак 100 кинеских брендова на инострана тржишта.
Према подацима агенције "Синхуа", извоз кинеских лутака и тематских играчака у прва три квартала 2025. године премашио је 500 милијарди јуана, преноси Информер.
