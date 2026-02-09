Ово је мапа градова у којима се отвара Лидл у БиХ

Извор:
BiznisInfo
09.02.2026
11:00
Њемачки трговачки гигант "Лидл" убрзано спрема терен за улазак на тржиште БиХ. Док се први објекти већ граде, листа градова у којима су планиране продавнице све је дужа.
Према мапи локација коју је објавио портал БизнисИнфо.ба, "Лидл" је већ присутан или увелико припрема пројекте у готово свим дијеловима БиХ - од Бањалуке до Требиња, објекти су у различитим фазама реализације.
Доносимо комплетан списак локација на којима су пројекти већ у току или су у припреми:
Бањалучка регија: Бањалука, Лакташи, Прњавор, Градишка
Семберија и Мајевица: Бијељина, Зворник, Брчко
Добојска регија: Добој, Модрича
Сарајевско-романијска регија: Источно Сарајево, Сарајево
Централна Босна: Зеница, Травник, Какањ, Кисељак, Тешањ, Живинице, Грачаница.
Крајина: Бихаћ.
Херцеговина: Мостар, Требиње, Чапљина, Читлук
Западна Босна: Ливно
Портал незванично сазнаје да су "на нишану" компаније и Широки Бријег и Сански Мост, али те локације још увијек чекају службену потврду.
Иако важи за један од највећих градова, Тузла још увијек нема активно Лидл градилиште. Разлог није мањак интереса, већ проблем са проналажењем адекватне парцеле. Слична ситуација је и у Крајини, гдје се након Бихаћа очекује ширење на Цазин и Сански Мост чим се ријеше имовинско-правни изазови.
Западна Херцеговина, упркос високој платежној моћи, тренутно је слабије покривена, али је готово извјесно да ће Лидл ускоро тражити нове локације у овом дијелу земље.
Кључни сигнал за купце биће огласи за запошљавање. Према досадашњој пракси овог гиганта у региону, процедура изгледа овако:
* Прољеће 2026: Очекује се објава првих конкурса за раднике у маркетима.
* Обука: Период од око шест мјесеци обуке и припреме.
* Крај 2026./почетак 2027: Реалан термин за свечано отварање првих продавница у БиХ.
Стратегија "Лидла" је, подсјећамо, да отвори већи број објеката истовремено како би осигурао логистичку ефикасност и одмах преузео значајан удио на тржишту.
