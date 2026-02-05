Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Извор:
Добра производна година и стабилна потражња, посебно на тржиштима Европске уније, охрабриле су домаће живинаре да додатно унаприједе производњу јаја, а нову прилику да уновче своју робу виде и у отварању њемачког трговачког ланца "Лидл" широм Српске.
Задржавање постојећих извозних позиција и прилагођавање све строжим захтјевима домаћег и иностраних тржишта главни су циљеви живинара у Српској и у наредном периоду.
Предсједник Заједнице живинара РС и директор фирме "Агрекс" из Доњег Жабара Предраг Миличић казао је за "Глас" да домаћи произвођачи имају капацитет да у потпуности задовоље потребе тржишта Српске, па и цијеле БиХ, те су поједине фирме изразито извозно оријентисане.
"Производња и продаја конзумних јаја лани је била задовољавајућа. Пласман је био добар, како на домаћем, тако и на регионалном и тржиштима ЕУ", рекао је Миличић.
Додао је да је претходну годину окарактерисала појачана потражња у Европи, а радовало би их да овај тренд буде настављен. Појашњава да већи проблем за домаће тржиште може стварати увоз, прије свега из Србије, који доводи до поремећаја цијена, нарочито у случају вишка у региону.
"Тренутно извозимо искључиво јаја "Б" категорије и то у Италију, али и у Аустрију, Мађарску и Пољску", појаснио је Миличић.
Истакао је да очекују промјене на домаћем тржишту због најављеног доласка њемачког трговинског ланца "Лидл", са којим су, како каже, у интензивним преговорима.
"Вјерујемо да ће и на тржишту конзумних јаја одређене ствари бити промијењене јер, поучени искуствима из региона, овај трговачки ланац доноси и нова правила у трговању", казао је Миличић.
Када је ријеч о цијенама, наглашава да је тешко давати прогнозе.
"Уколико би дошло до појачаног увоза, увјерен сам да ће домаћи произвођачи реаговати, али и када је у питању извоз", додао је Миличић истичући да велепродајне цијене јаја, када је у питању "М" тежински разред, износе од 0,24 до 0,25 КМ по комаду.
Миличић додаје да је живинарство препознато као грана са потенцијалом. Посебно је истакао добру сарадњу са Министарством пољопривреде те нагласио да ће Заједница живинара наставити да инсистира на томе да произвођачима буде омогућен извоз јаја "А" категорије на тржиште ЕУ, што би, како сматра, значајно поправило стање на домаћем тржишту.
Сличан став има и замјеник генералног директора компаније "Ракић комерц" Јован Ракић из Бијељине, који наглашава да сву зараду улажу у нове инвестиције и проширење капацитета.
"Планови су усмјерени на проширење асортимана у складу са савременим начином држања животиња, јер тржиште све више тражи подни узгој и већи степен комфора, што је посебно важно за нове трговачке ланце и извоз", казао је Ракић за "Глас".
Истиче да је у посљедњем периоду дошло до повећања производних капацитета код већине фармера те да је тренутна производња довољна да задовољи домаће тржиште, без потребе за већим увозом.
"Живинарство једна је од ријетких грана сточарства у БиХ која је самодовољна, конкурентна и способна да парира увозним цијенама. Међутим, отварање тржишта носи и ризике. Уколико домаћи произвођачи не буду довољно конкурентни или ако дође до појачаних подстицаја у земљама ЕУ, могућ је и притисак увоза на домаће тржиште", додао је Ракић.
Према његовим ријечима не очекује значајнија поскупљења у наредном периоду, истичући да је тржиште стабилизовано и да тренутне цијене одговарају и произвођачима и потрошачима.
"Малопродајне цијене тренутно се крећу око десет КМ за паковање од 30 јаја, односно око четири марке за десет комада, што је одрживо за све учеснике у ланцу производње и продаје", закључио је Ракић.
Увоз и извоз
Према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, у јануару ове године домаћа јаја извезена су у Италију, Србију и Хрватску, а њихова укупна вриједност је била око 1,1 милион КМ. Када је ријеч о увозу, у БиХ су за мјесец дана ове године стигла јаја "тешка" 1,6 милиона КМ. Лани су у БиХ стигла јаја вриједна 12,1 милион КМ. Највише их је увезено из Србије, потом из Украјине, Њемачке, Хрватске и Италије. Годину раније увезена су јаја вриједна нешто више од девет милиона марака.
