Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за бруцоше

Универзитет у Бањалуци припрема 2.534 индекса за будуће бруцоше јер, према плану, у академску 2026/2027. годину управо планирају да упишу толико студената, што је слично прошлогодишњем плану од 2.573 мјеста.
Како за "Независне новине" истичу из Универзитета, приједлогом је предвиђено да се у категорију студената који ће се школовати из буџета упише 1.858 кандидата, 398 студената на самофинансирање, те 187 страних и 91 ванредни студент.
"Важно је нагласити да су чланице Универзитета приликом предлагања уписних квота водиле рачуна о резултатима уписа студената у текућој академској години, те су на основу броја уписаних студената предложиле број студената који могу бити уписани у наредној академској години", наводе они за "Независне новине".
Академија умјетности уписује између 100 и 115 студената
Драгана Пурковић Мацан, декан Академије умјетности у Бањалуци, у разговору за "Независне новине" истиче да су претходних година уписивали између 100 и 115 студената, те да су на основу тога испланирали и упис нових студената у академску 2026/27. годину.
"И ове године смо у тим оквирима. С кампањом смо кренули у уторак, мислим да смо почели на вријеме и очекујемо да ћемо имати добар упис као и претходних година", каже она.
Великом броју студената надају се и на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, а како каже Саша Чворо, декан овог факултета, они већ година и немају посебну потребу за додатном промоцијом одређених смјерова, попут архитектуре, јер увијек има велики број заинтересованих кандидата.
"Ове године ћемо пажњу посебно обратити на грађевинарство и геодезију. Такође, од ове године, пошто то радимо бијенално, идемо и са дизајном ентеријера, у сарадњи с Академијом умјетности, и примамо 15 кандидата", каже Чворо за "Независне новине", додајући да су јако задовољни првом генерацијом студената овог смјера.
Како додаје, због ситуације у окружењу, а сходно и прошлогодишњем искуству, очекују велики број заинтересованих студената.
"Ми ћемо кренути са промоцијом по средњим школама у окружењу, прије свега грађевинским, а онда и гимназијама, најприје Крајина, а онда ћемо ићи до Семберије и Херцеговине", истиче он.
Задњу ријеч даје Влада Републике Српске
Наиме, из бањалучког Универзитета истичу да су све чланице Универзитета на вријеме доставиле приједлог уписа у прву годину првог циклуса студија за академску 2026/2027. годину.
"Према Закону о високом образовању Републике Српске, високошколске установе достављају Министарству за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске приједлог плана уписа студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија најкасније до 31. јануара за наредну академску годину, што је Универзитет у Бањалуци и учинио", наводе они.
Затим, како додају, ресорно министарство утврђује коначан приједлог броја студената, те Влада Републике Српске на њихов приједлог доноси одлуку најкасније до 31. марта текуће године за наредну академску годину.
