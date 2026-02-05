Коме су звијезде наклоњене данас?

Logo
Агенције

05.02.2026

07:08

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Доносимо вам хороскоп за четвртак, 5. фебруар 2026. године.

Ован

Дан доноси много разговора и порука па је важно да не реагујете импулсивно и не обећавате превише. Заузети могу коначно разјаснити понављајуће теме кроз искрен разговор, док слободни могу остварити контакт путем порука без великих очекивања. Присутан је нервни немир.

Бик

Фокус је на новцу и практичним одлукама, без исхитрених потеза. Заузети размишљају о равнотежи давања и примања у вези, док слободни могу упознати некога кроз посао или свакодневицу. Могућа осјетљивост грла и врата.

Близанци

У центру сте комуникације, али је важно да задржите фокус. Заузети воде дуге и живе разговоре с партнером, док слободни имају више прилика за флерт и дописивање. Могућ ментални умор.

Рак

Дан може бити ментално исцрпљујући због нејасних информација. Заузети покрећу потиснуте теме и говоре о емоцијама без драматизације, док слободни могу размишљати о особи из прошлости. Потребно вам је више мира.

Лав

У фокусу су тимски рад и заједничко планирање. Заузети граде односе кроз дружење и подршку околине, док слободни могу упознати некога преко пријатеља или мрежа. Енергија промјенљива.

Дјевица

Повећан је број захтјева и важно је да поставите јасне границе. Заузети рјешавају практична питања у вези, док слободни започињу озбиљнију комуникацију која тражи стрпљење. Могућа напетост у стомаку.

Вага

Дан доноси много договора и размјену идеја. Заузети разговарају о будућим плановима и лако се усклађују, док слободни могу ући у занимљиву комуникацију с другачијом особом. Благи ментални умор.

Шкорпија

Фокусирани сте на сложене информације и заједничке обавезе. Заузети отварају теме повјерења и одговорности, док слободни осјећају јаку менталну повезаност с неким. Пријаће вам кретање.

Стријелац

Партнерства су у фокусу, али резултати долазе спорије. Заузети рјешавају важне теме кроз разговор, док слободни могу започети флерт који се брзо развија. Енергија промјенљива.

Јарац

Дан доноси много ситних обавеза па вам рутина помаже да останете ефикасни. Заузети јачају стабилност кроз разговор о одговорностима, док слободни не желе неозбиљне везе. Присутан је умор.

Водолија

Наглашене су креативне идеје и комуникација, али није вријеме за коначне одлуке. Заузети уносе више игре и опуштености у однос кроз разговор или заједничке активности, док слободни лако привлаче пажњу и започињу више контаката. Могућа нервна осјетљивост.

Рибе

Приватне и породичне теме могу ометати фокус на обавезе. Заузети разговарају о личним питањима и траже више разумијевања, док слободни имају потребу да буду саслушани и схваћени. Слабија концентрација.

Хороскоп

dnevni horoskop

