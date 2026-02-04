Тврди да је видјела будућност Земље током клиничке смрти: Упутила озбиљно упозорење

04.02.2026
16:37
Коментари:0
Након драматичних искустава клиничке смрти, двије жене – Амбер Кавана и Анђела Харис – подијелиле су своја несвакидашња свједочења о оностраном.
При томе је Харис упутила озбиљно упозорење о будућности човјечанства, пише Дејли мејл.
Док је Кавана преживјела два мождана удара у децембру 2021. године, Харис, која данас ради као духовна савјетница, своје искуство доживјела је 2015. године током медицинског тестирања, када јој је срце престало да куца на 32 секунде, преноси Дневно.
Према њеним ријечима, током тог кратког периода доживјела је дубоко просвјетљење. На својој интернет страници записала је:
„Овај снажан догађај послужио је као катализатор за дубоко духовно буђење, откривајући истину о нашем постојању која превазилази границе физичког свијета. Кроз то буђење из смрти присјетила сам се суштинске есенције онога што заиста јесмо – духова испуњених љубављу, који започињу божанско путовање кроз земаљску сферу.“
Осим сусрета са преминулом родбином, Харис наводи да је била „транспортована“ на двије насељене планете, гдје је, како тврди, видјела саму себе у облику ванземаљске врсте. Описујући то необично искуство, испричала је да је посматрала сопствени живот у потпуно другачијем облику постојања.
„Видим себе како живим други живот, другачији живот, у другачијем простору, као оно што би многи људи овдје дефинисали као ванземаљца. Међутим, то је заправо само још једна душа на другој планети, која ради исте ствари које ја радим овдје као човјек“, навела је Харис.
Ипак, најинтригантнији дио њеног свједочанства односи се на мрачну визију будућности Земље. Према њеним ријечима, човјечанство очекују глобални сукоби, разарања и драстичан пад броја становника, након чега ће свијет бити приморан да се врати знатно једноставнијем начину живота.
Харис упозорава да ће велики ратови промијенити ток цивилизације и довести до урушавања савременог друштвеног поретка.
„Размишљала сам о будућности и мој ум је кренуо у том правцу. Видјела сам свијет у којем смо се вратили много једноставнијем, готово прединдустријском друштву. Догодили су се ратови. Изгубили смо велики дио становништва и у том конкретном тренутку којем сам свједочила, људи су се повукли у мање, локализоване градове“, закључила је Харис.
