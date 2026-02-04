Порука из Москве: "Мир ће бити његов крај"

Извор:
Агенције
04.02.2026
16:21
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски не жели да закључи мировни споразум јер би то значило крај његове политичке каријере, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Зеленском није потребан мир. Било какав мир, чак и најмањи, значио би крај његове политичке каријере. Вјероватно не само његове политичке каријере", навео је Лавров у интервјуу "Раши тудеј".
Лавров је рекао да ако украјинска страна на преговорима у Абу Дабију представи идеје о безбједности које је генерални секретар НАТО-а Марк Руте раније изнио у Кијеву, то ће показати да Зеленски не жели мир.
"Мислим да се савјест и Зеленски не слажу добро. Не мислим да му је стало до било чега осим до сопственог опстанка", додао је Лавров.
Свијет
12 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму