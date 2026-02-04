Logo
Large banner

Порука из Москве: "Мир ће бити његов крај"

Извор:

Агенције

04.02.2026

16:21

Коментари:

0
Порука из Москве: "Мир ће бити његов крај"
Фото: Tanjug/AP

Украјински предсједник Владимир Зеленски не жели да закључи мировни споразум јер би то значило крај његове политичке каријере, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Зеленском није потребан мир. Било какав мир, чак и најмањи, значио би крај његове политичке каријере. Вјероватно не само његове политичке каријере", навео је Лавров у интервјуу "Раши тудеј".

Лавров је рекао да ако украјинска страна на преговорима у Абу Дабију представи идеје о безбједности које је генерални секретар НАТО-а Марк Руте раније изнио у Кијеву, то ће показати да Зеленски не жели мир.

"Мислим да се савјест и Зеленски не слажу добро. Не мислим да му је стало до било чега осим до сопственог опстанка", додао је Лавров.

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Руска војна операција 2026

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Свијет

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

12 ч

0
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Свијет

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

1 д

0
Савјет безбједности: Могућа сједница о Украјини 24. фебруара

Свијет

Савјет безбједности: Могућа сједница о Украјини 24. фебруара

1 д

0
Ипак без компромиса о механизму зајма за Украјину

Свијет

Ипак без компромиса о механизму зајма за Украјину

1 д

0

Више из рубрике

Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

Свијет

Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

4 ч

0
Језива исповијест човјека који је једва преживио напад морског пса: "Видјела се кост"

Свијет

Језива исповијест човјека који је једва преживио напад морског пса: "Видјела се кост"

5 ч

0
Забио сестри нож у леђа, па је оставио испред болнице

Свијет

Забио сестри нож у леђа, па је оставио испред болнице

5 ч

0
Америка вратила Венецуели пола милијарде

Свијет

Америка вратила Венецуели пола милијарде

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner