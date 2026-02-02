Logo
Савјет безбједности: Могућа сједница о Украјини 24. фебруара

Извор:

СРНА

02.02.2026

22:44

Савјет безбједности: Могућа сједница о Украјини 24. фебруара
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Савјет безбједности УН требало би да се састане 24. фебруара поводом четврте годишњице сукоба између Русије и Украјине, рекао је отправник послова Велике Британије при УН Џејмс Каријуки.

Каријуки је поновио да ће Велика Британија наставити да пружа економску и војну подршку Кијеву.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније данас да ће се сљедећа рунда преговора о Украјини одржати у Абу Дабију од 4. до 5. фебруара.

Савјет безбједности УН

