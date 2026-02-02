Савјет безбједности: Могућа сједница о Украјини 24. фебруара

Извор:
Савјет безбједности УН требало би да се састане 24. фебруара поводом четврте годишњице сукоба између Русије и Украјине, рекао је отправник послова Велике Британије при УН Џејмс Каријуки.
Каријуки је поновио да ће Велика Британија наставити да пружа економску и војну подршку Кијеву.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније данас да ће се сљедећа рунда преговора о Украјини одржати у Абу Дабију од 4. до 5. фебруара.
